Russland Energiekonzern OMV erneuert Mitgliedschaft bei deutsch-russischer Außenhandelskammer

Düsseldorf Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sieht der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV derzeit keine Möglichkeit, sein Russland-Geschäft zu verkaufen. Stattdessen tritt das Unternehmen mit der „OMV Russia Upstream“ nun offiziell der deutsch-russischen Außenhandelskammer (AHK) bei, einer Interessenvertretung der deutschen Wirtschaft in Russland.

Für Irritationen sorgt dabei vor allem ein Interview, das zum Eintritt der Tochtergesellschaft im Mitglieder-Newsletter der AHK verschickt wurde: „Russland bietet ein enormes Potenzial in jeglicher Hinsicht“, begründet Andreas Böldt, Leiter der OMV Russia Upstream GmbH, die Entscheidung. Der Manager erklärte weiter, dass er besonders „die vielfältigen kulturellen Angebote, die Kreativität und Aufgeschlossenheit der Menschen sowie die unterschiedlichen Landschaften und Naturregionen“ in Russland schätze.

Auf Anfrage bestätigt eine Sprecherin der OMV zwar den Eintritt der russischen Tochtergesellschaft in die Interessensvertretung, Mitglied der AHK in Russland sei man als OMV allerdings schon seit Jahren. Jetzt nur eben mit der in Russland gemeldeten Vertretung. Man habe so lediglich seine Mitgliedschaft erneuert.

Böldt spricht im Newsletter der Kammer von den Vorteilen der Gemeinschaft: „Als einzelnes Unternehmen hat man es schwer, bei den Behörden und Ämtern Gehör zu finden“, die AHK habe da „ein ganz anderes Gewicht, berechtigte Interessen der Unternehmen zu adressieren“.

Auch andere westliche Konzerne halten an ihrem Geschäft in Russland fest oder schafften es nicht, sich komplett zurückzuziehen – wie Volkswagen, SAP oder Bosch. Laut der Universität St. Gallen und der Wirtschaftshochschule IMD haben sich nur 8,5 Prozent der Firmen aus EU- und G7-Staaten vollständig aus Russland verabschiedet. Das liegt teilweise auch daran, dass die Regierung in Moskau die Hürden für einen Rückzug so hoch wie möglich macht.

25 Prozent am russischen Gasfeld Juschno-Russkoje

Die Wiener OMV hält fast 25 Prozent an dem russischen Gasfeld Juschno-Russkoje. Gewinne werfe die Beteiligung aber schon länger nicht mehr ab, so das Unternehmen. Außerdem sind die Österreicher auch an der Finanzierung der Nord-Stream-2-Pipeline beteiligt.

Beide Investments habe man 2022 mit insgesamt 2,35 Milliarden Euro abgeschrieben. Gleichzeitig prüfe man alle Optionen für die Gasfeld-Beteiligung, „einschließlich eines Verkaufs und Ausstiegs“, so eine Sprecherin des Konzerns.

Seit März rechnet der Energiekonzern das Russland-Geschäft nicht mehr in den Geschäftsbericht mit ein. In Zukunft sollen keine neuen Investitionen mehr in dem Land getätigt werden. Gas bezieht die OMV jedoch auch weiterhin aus Russland.

Insgesamt hat das Unternehmen zwei Lieferverträge mit Gazprom, einen nach Deutschland und einen nach Österreich. „Weiterhin liefert die Gazprom gar nichts nach Deutschland, und die Lieferungen nach Österreich schwanken sehr stark“, sagte OMV-Finanzchef Reinhard Florey erst im Februar.

Derzeit bekomme die OMV 100 Prozent, in der Vergangenheit waren es aber auch schon mal nur 30 Prozent oder weniger. Daran habe sich bis jetzt nichts geändert, bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage.

Mehr: Neun von zehn deutschen Unternehmen weiter in Russland aktiv