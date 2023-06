Lohnt sich die Sanierung im 70er-Jahre-Bau? Kann eine Wärmepumpe ein 100 Jahre altes Haus heizen? Ist eine Gasheizung auch im Neubau noch eine Option? Tipps zu realen Fällen.

Der Tausch einer Heizung ist häufig eine komplexe Entscheidung. (Foto: dpa) Inspektion im Heizungskeller

Düsseldorf Wenn Thomas Rebel über die Wärmewende spricht, dann geht es um konkrete Häuser – und um Menschen. Um Neubauten mit Wärmepumpe und Photovoltaik, aber auch um Fachwerkgebäude mit uralten Öltanks, um Finanzierungsprobleme und die Angst vor exorbitanten Sanierungskosten.

Rebel leitet Homeserve Deutschland. Die Unternehmensgruppe kauft Handwerksbetriebe aus dem Heizungsbereich und unterstützt dann die Installateure bei all den Herausforderungen, vor denen Heizungsmonteure heute stehen. Rebel sagt: „Heizungstausche werden immer komplexer. In vielen Fällen ist eine komplette Energieberatung nötig.“

Er weiß es aus Erfahrung. Gemeinsam mit seinen Installateuren fährt er zu den Menschen, steht in Heizungskellern. Dabei erlebt er, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind und wie schwierig es für Hausbesitzer sein kann, tatsächlich so umweltfreundlich zu heizen, wie es für das Klima am besten wäre.

