Serie: So spart Deutschland Wie hohe Investitionen in Energieeffizienz die Holzmühle Westerkamp gerettet haben

Berlin „Hätten wir im Energiekrisenjahr 2022 mit Gas gearbeitet, hätte unser Betrieb das wahrscheinlich wirtschaftlich nicht überlebt“, sagt Ute Goossens. Goossens ist die Energie- und Umweltmanagement-Beauftragte der Holzmühle Westerkamp und hat die Umstellung des Unternehmens auf erneuerbare Energie organisiert.

In den Jahren 2020 und 2021 hat der energieintensive Betrieb massiv in die Steigerung der Energieeffizienz und in die Nutzung von Biomasse investiert – um langfristig zu sparen. Ein Invest, was das Unternehmen angesichts der stark steigenden Preise für Strom und Gas im vergangen Jahr wohl gerettet hat.

In der Holzmühle Westerkamp, einem seit über 150 Jahren bestehenden Familienunternehmen im Oldenburger Münsterland, dreht sich alles um Holzspäne, Sägemehl und Holzhackschnitzel. Das Unternehmen verarbeitet sie zu Holzmehl, Holzfasern und Granulaten.

Der Anwendungsbereich der Produkte ist breit: Die antibakteriellen Holzgranulate werden als ökologische Einstreu in der Geflügelmast eingesetzt, das Holzmehl wird als Filtrationsmedium zur Abscheidung von Fett, Glucose oder Stärke in der Lebensmittelindustrie genutzt und die Holzfasern werden für die Herstellung von Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen verwendet. Aus denen werden beispielsweise Terrassendielen hergestellt.

Eine Besonderheit ist die Aufbereitung des Holzmehls zu Lignocellulose, die als Ballaststoff in der Tierernährung Verwendung findet. Mittlerweile umfasst das Sortiment für die Futtermittelindustrie 15 Produkte, die mit drei Patenten abgesichert sind.

In allen Fällen ist das Ausgangsmaterial frisches unbehandeltes Holz. Es kommt direkt aus dem Wald ins Werk. Naturgemäß hat es somit einen Wassergehalt von bis zu 55 Prozent. In diesem Zustand ist es für die Weiterverarbeitung ungeeignet und muss zunächst getrocknet werden. Das erfordert einen hohen Energieeinsatz, weil die zum Trocknen eingesetzte Luft auf 90 Grad Celsius erwärmt werden muss und die Späne für 20 Minuten getrocknet werden, um die Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

Bei der Bereitstellung von Prozesswärme sind die Einsparpotenziale groß

Die Bereitstellung dieser Prozesswärme ist ein wichtiger ökologischer und ökonomischer Faktor in der Energiebilanz des Unternehmens. Das ist typisch für viele Branchen – ob in der Chemie, der Lebensmittelindustrie oder der Metallverarbeitung. Die Reduktion des Energieeinsatzes zur Bereitstellung von Prozesswärme stellt somit einen bedeutenden Hebel zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der CO2-Bilanz dar.

Der Staat hat 700.000 Euro beigesteuert

Der Staat unterstützt Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der CO2-Bilanz seit Jahren erheblich. Sowohl die staatliche Förderbank KfW als auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) halten entsprechende Programme bereit.

Bei Westerkamp hat man von diesen Angeboten Gebrauch gemacht: „Es lohnt sich sehr, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ich empfehle allerdings, eine Energieberatung mit ins Boot zu holen, denn die Anträge sind durchaus komplex“, sagt Goossens. „Ich möchte allen Mut machen, die Anträge zu stellen. Die Förderung macht Investitionen in Klimaschutz und Energieeffizienz noch attraktiver.“

Westerkamp hat rund drei Millionen Euro investiert und knapp 700.000 Euro öffentliche Förderung erhalten.

Andere Unternehmen können von dem „Leuchtturm-Projekt“ lernen

Die Investitionen sind nicht nur gut fürs Klima und für die Bilanz. Zusätzlich haben sie Westerkamp bundesweite Aufmerksamkeit beschert: Das Vorhaben wurde 2022 von der staatlichen Deutschen Energie-Agentur (Dena) zum „Leuchtturmprojekt für CO2-Einsparung in der Industrie“ gekürt. Die Juroren waren der Meinung, dass sich das Beispiel der Prozesswärme bei Westerkamp auf viele andere Unternehmen übertragen lässt.

So sehen Mühlen nicht mehr aus. Die Holzmühle Westerkamp gilt als Vorreiter in Nachhaltigkeit. (Foto: imago images/Ralph Peters) Historische Mühle

Lange setzte die Holzmühle für den Betrieb des Trockners fossile Energieträger wie Öl ein. Doch bereits seit 2010 ist zur Wärmeerzeugung eine Biomasseheizung in Betrieb, die mit Holzhackschnitzeln betrieben wird. Diese Anlage wurde 2021 durch eine neue effektivere und emissionsärmere Holzhackschnitzelheizung ersetzt.

Wärmerückgewinnung als Schlüssel zu mehr Effizienz

Um die Effizienz weiter zu steigern, hat das Unternehmen die Anlage mit einem neuen Bandtrockner mit innovativer Wärmerückgewinnungstechnologie kombiniert. „Durch diese effiziente Trocknungsweise in Verbindung mit Wärmerückgewinnung werden 35 Prozent weniger Holzhackschnitzel verbraucht“, sagt Goossens. Durch diese Kombination werden nach ihren Angaben etwa 3800 Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich zu Öl eingespart. Gegenüber seinem Vorgänger ist der neue Trockner doppelt so effizient.

Die Planungsphase erstreckte sich über ein Jahr, da der Trockner eigens für das Projekt in Abstimmung mit den Herstellern der Heizung und des Bandtrockners konzipiert und optimiert wurde. Während die alte Anlage ohne Wärmerückgewinnung noch in Betrieb war, wurde bereits mit dem Bau der neuen Anlage begonnen. Im Februar 2021 wurde sie schließlich in Betrieb genommen.

Weitere Investitionen sind geplant

Bei Westerkamp sah man noch weiteres Sparpotenzial. Zur Drucklufterzeugung werden am Standort in Visbek drei Kompressoren eingesetzt. Druckluft ist mit Abstand der teuerste Energieträger, da nur fünf Prozent des eingesetzten Stroms in Druckluft umgewandelt werden. 95 Prozent der Energie wird ungenutzt als Wärme abgegeben.

Also koppelte man hier ein System zur Wärmerückgewinnung an. Die so erhaltene Wärme ersetzt eine Pelletheizung, mit der bisher die Büro- und Sozialräume auf Temperatur gebracht wurden. Außerdem wurden die zwei alten Kompressoren durch drei neue, effizientere ersetzt, ebenfalls mit Fördermitteln bezuschusst.

Durch die neue Produktionsanlage ergeben sich neben der höheren Energieeffizienz auch prozesstechnische Verbesserungen: Mit der Investition in den Trockner mit Wärmerückgewinnung kann in kürzerer Zeit mehr Tonnage getrocknet werden. Durch bessere Filtertechnik können außerdem die Emissionswerte weiter verbessert werden.

Und weil das alles so gut läuft und sich vor allen Dingen rechnet, will man bei Westerkamp am Standort in Visbek weiter investieren. „Wir planen, noch weitere fünf Millionen Euro in die Hand zu nehmen und 2024 oder 2025 eine weitere Biomasseheizung und einen weiteren Bandtrockner der neuesten Generation zur Kapazitätserweiterung zu installieren“, sagt Goossens. „Somit tragen wir der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten Rechnung und wollen unseren ganzheitlich nachhaltigen Ansatz von der Energieerzeugung bis hin zum Endprodukt weiter verfolgen.“

In der Serie „So spart Deutschland“ stellt das Handelsblatt vor, wie Unternehmen ihren Energieverbrauch reduzieren – und was sich von ihnen lernen lässt.

