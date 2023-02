Shell, Total, BP Das sind die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt

Aus welchem Land kommen die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt? Welcher Konzern steht an der Spitze? Ein Überblick.

Düsseldorf Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich am Energiemarkt viel verschoben. So schaffen Russlands Öl- und Gaskonzerne Gazprom und Rosneft es aktuell nicht mehr in die Top Ten der weltweit wertvollsten Gas-Unternehmen.

Auch Deutschland hat sich bereits unabhängiger von Öl-, Gas- und Kohlelieferungen aus Russland gemacht. Das kommt anderen Konzernen zugute. Doch aus welchem Land kommen die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt aktuell?

Für die Platzierungen in diesem Ranking ist der Marktwert des Jahres 2022 der Mineralöl- und Gasunternehmen ausschlaggebend.

Das sind größten Öl- und Gaskonzerne der Welt im Ranking 2023

Platz 10: BP, Vereinigtes Königreich

Der Marktwert des britischen Energieriesen BP belief sich im Jahr 2022 auf 98,4 Milliarden US-Dollar. Der Mineralölkonzern besitzt rund 20.700 Tankstellen weltweit. Allein in Deutschland gehören dazu ungefähr 2.400 Aral-Tankstellen. Mit 65.900 Beschäftigten erwirtschaftete BP 2021 157,7 Milliarden US-Dollar.

Platz 9: Equinor, Norwegen

Das Logo der US-Firma ConocoPhillips auf einem Bildschirm der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) ConocoPhillips

Equinor wurde 1972 unter dem Namen "Den Norske Stats Oljeselskap AS", umgangssprachlich als Statoil bekannt, gegründet. Das norwegische Staatsunternehmen ist in knapp 30 Ländern aktiv und firmiert seit 2018 unter dem Namen Equinor. Equinor beschäftigt eigenen Angaben zufolge mehr als 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machte 2022 einen Umsatz von etwa 117,9 Milliarden US-Dollar. Der Staat Norwegen hält 67 Prozent am Unternehmen.

Platz 8: ConocoPhillips, USA

Equinor hieß bis 2018 noch Statoil, ist zu mehr als 60 Prozent in der Hand der norwegischen Staats. (Foto: Reuters) Das Equinor-Hauptquartier in Stavanger, Norwegen

ConocoPhillips ist ein 2002 gegründeter Energiekonzern mit Sitz in Houston, Texas. Der drittgrößte Ölkonzern der USA ist seit seiner Aufspaltung im Jahr 2012 für das Upstream-Geschäft zuständig und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Marktwert des Unternehmens betrug im Jahr 2022 rund 124,4 Mrd. US-Dollar.

Platz 7: Total, Frankreich

Allein in Deutschland betreibt das französische Mineralölunternehmen 1.157 Tankstellen und ist damit einer der Platzhirsche im Markt. Weltweit beschäftigt der Konzern über 101.000 Angestellte in mehr als 130 Ländern. Im Jahr 2022 setzte das Mineralölunternehmen mehr als 250,5 Milliarden US-Dollar um und erreichte einen Marktwert von 127,3 Milliarden US-Dollar.

Total ist aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv und betreibt beispielsweise Photovoltaik-Flächenanlagen.

Platz 6: PetroChina, China

Das PetroChina-Logo an einer Tankstelle in Peking. (Foto: Reuters) PetroChina

PetroChina wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking. Der größte chinesische Ölkonzern ist zugleich eines der größten börsennotierten Unternehmen der Welt und blickt auf ein Netz von mehr als 18.000 Tankstellen. 2022 beschäftigte das Unternehmen mehr als 500.000 Angestellte. Sein Marktwert liegt bei 142,3 Milliarden US-Dollar.

Platz 5: Royal Dutch Shell, Großbritannien

(Foto: Reuters) Royal Dutch Shell

Mit einem Marktwert von 211,1 Milliarden US-Dollar ist das britische Unternehmen Shell der größte Mineralöl- und Erdgaskonzern Europas. Shell ist in über 70 Ländern aktiv und setzte im Jahr 2022 mit rund 86.000 Mitarbeitern 381,3 Milliarden US-Dollar um. Infolge des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verkaufte Shell das Tankstellen- und Schmierstoffgeschäft in Russland im Mai 2022.

Das Mineralöl- und Erdgasunternehmen verlegte seinen Hauptsitz 2022 von Den Haag nach London.

Platz 4: Reliance Industries, Indien



(Foto: dapd) Reliance Industries

Reliance Industries ist das größte private Unternehmen in Indien und hat seinen Firmensitz im Mumbai. Der Ölkonzern erreichte im Jahr 2021 einen Marktwert von 228,6 Milliarden US-Dollar und liegt damit im Ranking auf Platz vier. Insgesamt arbeiten für Reliance Industries mehr als 342.900 Beschäftigte.

Platz 3: Chevron, USA

Seine Wurzeln hat das Unternehmen in Texas und im Westen der USA. Heute ist der US-Energieriese in mehr als 180 Ländern aktiv und konnte im Jahr 2022 den höchsten Gewinn seiner Firmengeschichte erwirtschaften: satte 35,5 Milliarden US-Dollar. Der Marktwert lag bei 316,2 Milliarden US-Dollar. Zu den Anteilseignern von Chevron gehören der Finanzdienstleister The Vanguard Group und die bekannte Fondsgesellschaft Blackrock. Der Energiekonzern beschäftigte 2021 rund 42.500 Mitarbeiter.

Platz 2: Exxon Mobil, USA

Exxon Mobil entstand 1999 durch die Fusion von Exxon und Mobil Oil. Das Mineralölunternehmen hat mit Exxon Neftgas einen Tochterkonzern in Russland, der unter anderem Erdöl und Erdgas im Ochotskischen Meer fördert. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat Exxon Mobil sich aus dem Russlandgeschäft zurückgezogen.

Mit einem Marktwert von 359,7 Milliarden US-Dollar ist der Konzern das größte amerikanische Unternehmen unter den größten Öl- und Gaskonzernen der Welt. Exxon Mobil beschäftigt insgesamt rund 63.000 Angestellte.

Platz 1: Saudi Aramco, Saudi-Arabien

Der größte Öl- und Gaskonzern der Welt kommt aus Saudi-Arabien. Im Jahr 2022 erreicht Saudi Aramco einen Marktwert von 2.292,1 Milliarden US-Dollar und liegt damit im Ranking mit großem Abstand auf Platz eins.

Der Erdölkonzern setzte 2021 400,47 Milliarden US-Dollar um, 170,61 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr und erwirtschaftete einen Gewinn in Höhe 110 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu 2020 konnte das Unternehmen seinen Gewinn damit mehr als verdoppeln.





Die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt 2023 in der Tabelle

Platz Name Land Marktwert in 2022 1. Saudi Aramco Saudi-Arabien 2.292,1 Mrd. US-Dollar 2. Exxon Mobil USA 359,7 Mrd. US-Dollar 3. Chevron USA 316,2 Mrd. US-Dollar 4. Reliance Industries Indien 228,6 Mrd. US-Dollar 5. Royal Dutch Shell Vereinigtes Königreich/Niederlande 211,1 Mrd. US-Dollar 6. PetroChina China 142,3 Mrd. US-Dollar 7. Total Frankreich 127,3 Mrd. US-Dollar 8. ConocoPhillips USA 124,4 Mrd. US-Dollar 9. Equinor Norwegen 117,9 Mrd. US-Dollar 10. BP Vereinigtes Königreich 73,5 Mrd. US-Dollar

Quelle: Statista

Mehr: Das sind Deutschlands größte Automobilzulieferer.