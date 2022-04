Shell, Total, Gazprom Das sind die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt

Aus welchem Land kommen die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt? Welcher Konzern steht an der Spitze? Ein Überblick.

Düsseldorf Angesichts des Kriegs in der Ukraine steigt die Angst vor Versorgungsengpässen auf dem Energiemarkt. Ende März rief die Bundesregierung die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas aus, um auf mögliche Energieengpässe vorbereitet zu sein. Deutschland will unabhängig werden von Öl-, Gas- und Kohlelieferungen aus Russland. Doch aus welchem Land kommen die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt?

Für die Platzierungen in diesem Ranking ist der Marktwert des Jahres 2021 der Mineralöl- und Gasunternehmen ausschlaggebend.

Das sind größten Öl- und Gaskonzerne der Welt im Ranking 2022

Platz 10: Gazprom, Russland

Auf Platz zehn der größten Öl- und Gaskonzerne der Welt steigt der russische Erdgasförderer Gazprom ein. Das Tochterunternehmen Gazprom Germania gehört zu den größten Gasversorgern in Deutschland. Nachdem der Mutterkonzern angekündigt hatte die deutsche Tochter aufzugeben, übernahm die Bundesnetzagentur die Kontrolle über das Unternehmen.

Mit 477.600 Angestellten im Jahr 2020 ist Gazprom nach dem Militär der zweitgrößte Arbeitgeber in Russland. Der Marktwert des Konzerns lag 2021 bei rund 73,5 Milliarden US-Dollar.

Platz 9: Rosneft, Russland

Der Mineralölkonzern Rosneft hat seinen Hauptsitz in Moskau. Im Jahr 2021 betrug der Marktwert des Unternehmens 77,7 Milliarden US-Dollar und es generierte einen Umsatz in Höhe von 117 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz damit um 39,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Tochterfirma Rosneft Deutschland hat als Raffineriebetreiber eine Schlüsselrolle auf dem deutschen Benzin-, Diesel- und Kerosinmarkt. Als Energieversorger ist Rosneft Deutschland bislang von den Sanktionen gegen Russland ausgenommen.

Platz 8: Sinopec, China

Das Erdgas- und Mineralölunternehmen Sinopec ist der größte chinesische Konzern im Ranking. Sein Marktwert belief sich 2021 auf 82,6 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 beschäftigte das Unternehmen 384.065 Angestellte, 47.938 weniger als sein chinesischer Wettbewerber PetroChina.

Gemessen am Umsatz war Sinopec im Jahr 2020 mit einem Umsatz von 407,01 Milliarden US-Dollar das zweitgrößte Unternehmen der Welt, hinter Walmart.

Platz 7: BP, Großbritannien

Der Marktwert des britischen Energieriesen BP belief sich im Jahr 2021 auf 84,5 Milliarden US-Dollar. Der Mineralölkonzern besitzt in Deutschland 3.863 Tankstellen und betreibt unter anderem die Tankstellen von Aral. Mit 65.900 Beschäftigten erwirtschaftete BP im vergangenen Jahr 157,7 Milliarden US-Dollar.

Seit 2013 hält BP einen Anteil von 19,75 Prozent am russischen Mineralölkonzern Rosneft. Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine kündigte das Unternehmen an, seine Anteile zu veräußern und sich damit nach 30 Jahren vollständig aus Russland zurückzuziehen.

Platz 6: Total, Frankreich

Allein in Deutschland betreibt das französische Mineralunternehmen 1.157 Tankstellen und ist damit einer der Platzhirsche im Markt. Weltweit beschäftigt der Konzern über 100.000 Angestellte in mehr als 130 Ländern. Im Jahr 2021 setzte das Mineralölunternehmen 205,86 Milliarden US-Dollar um und erreichte einen Marktwert von 118,4 Milliarden US-Dollar.

Total ist aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv und betreibt beispielsweise Photovoltaik-Flächenanlagen.

Platz 5: Royal Dutch Shell, Großbritannien

(Foto: Reuters) Royal Dutch Shell

Mit einem Marktwert von 152 Milliarden US-Dollar ist das britische Unternehmen Shell der größte Mineralöl- und Erdgaskonzern Europas. Shell ist in über 70 Ländern aktiv und setzte im Jahr 2021 mit rund 82.000 Mitarbeitern 261,5 Milliarden US-Dollar um. Anfang März hatte Shell angekündigt, kein Öl und Gas aus Russland mehr zu kaufen.

Obwohl das Mineralöl- und Erdgasunternehmen im Londoner Handelsregister eingetragen ist, befand sich die Hauptverwaltung bis zuletzt im niederländischen Den Haag. Im November 2021 kündigte das Unternehmen an, seine Hauptverwaltung nach London zu verlegen.

Platz 4: Reliance Industries, Indien



(Foto: dapd) Reliance Industries

Reliance Industries ist das größte private Unternehmen in Indien und hat seinen Firmensitz im Mumbai. Der Ölkonzern erreichte im Jahr 2021 einen Marktwert von 164,9 Milliarden US-Dollar und liegt damit im Ranking auf Platz vier. Insgesamt arbeiten für Reliance Industries mehr als 230.000 Beschäftigte.

Platz 3: Chevron, USA

Seine Wurzeln hat das Unternehmen in Texas und im Westen der USA. Heute ist der US-Energieriese in mehr als 180 Ländern aktiv und konnte im Jahr 2021 satte 155,61 Milliarden US-Dollar umsetzen. Der Marktwert lag bei 198,5 Milliarden US-Dollar. Zu den Anteilseignern von Chevron gehören der Finanzdienstleister The Vanguard Group und die bekannte Fondsgesellschaft Blackrock.

Mit rund 42.50 Mitarbeitern beschäftigte der Energiekonzern 2021 deutlich weniger Angestellte als die meisten anderen Unternehmen in diesem Ranking.

Platz 2: Exxon Mobil, USA

Exxon Mobil entstand 1999 durch die Fusion von Exxon und Mobil Oil. Das Mineralölunternehmen hat mit Exxon Neftgas einen Tochterkonzern in Russland, der unter anderem Erdöl und Erdgas im Ochotskischen Meer fördert. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat Exxon Mobil angekündigt, sich aus dem Russlandgeschäft zurückzuziehen.

Mit einem Marktwert von 239,9 Milliarden US-Dollar ist der Konzern das größte amerikanische Unternehmen unter den größten Öl- und Gaskonzernen der Welt. Exxon Mobil beschäftigt insgesamt rund 70.000 Angestellte.

Platz 1: Saudi Aramco, Saudi-Arabien

Der größte Öl- und Gaskonzern der Welt kommt aus Saudi-Arabien. Im Jahr 2021 erreicht Saudi Aramco einen Marktwert von 1.897,2 Milliarden US-Dollar und liegt damit im Ranking mit großem Abstand auf Platz eins.

Der Erdölkonzern setzte 400,47 Milliarden US-Dollar um, 170,61 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr und erwirtschaftete einen Gewinn in Höhe 110 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen seinen Gewinn damit mehr als verdoppeln. Saudi Aramco gibt an, 261,6 Milliarden Barrel Rohöl Reserven zu besitzen.

Die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt 2022 in der Tabelle

Platz Name Land Marktwert in 2021 1. Saudi Aramco Saudi-Arabien 1.897,2 Mrd. US-Dollar 2. Exxon Mobil USA 239,9 Mrd. US-Dollar 3. Chevron USA 198,5 Mrd. US-Dollar 4. Reliance Industries Indien 164,9 Mrd. US-Dollar 5. Royal Dutch Shell Großbritannien 152 Mrd. US-Dollar 6. Total Frankreich 118,4 Mrd. US-Dollar 7. BP Großbritannien 84,5 Mrd. US-Dollar 8. Sinopec China 82,6 Mrd. US-Dollar 9. Rosneft Russland 77,7 Mrd. US-Dollar 10. Gazprom Russland 73,5 Mrd. US-Dollar

