 Siemens Energy: Aktie bricht um 35 Prozent ein

Die Windkrafttochter des Dax-Konzerns kämpft weiter mit Qualitätsproblemen. Der Turnaround wird nun länger dauern. Die Aktie von Siemens Energy bricht ein.

Der Chef von Siemens Energy hält die Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa für ernst, aber lösbar. (Foto: Reuters) Christian Bruch

München Nach einer erneuten Warnung vor drastischen Qualitätsproblemen bei der Windkrafttochter Gamesa ist die Aktie des Dax-Konzerns Siemens Energy am Freitag mit einem Rekordverlust in den Handel gestartet. Die Papiere brachen um bis zu 35,8 Prozent auf 15,02 Euro ein. Dadurch verlor Siemens Energy etwa 6,3 Milliarden Euro an Börsenwert.

Der Konzern hatte am Donnerstagabend wegen der Qualitätsprobleme bei Gamesa seine Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Der Dax-Konzern befürchtet nun noch höhere Verlusten als bislang ohnehin schon prognostiziert.

Siemens Energy hält eine Sanierung von Gamesa trotz drastischer Qualitätsprobleme nach eigenen Angaben noch für möglich. „Ich glaube an ein positives Windgeschäft“, sagte Konzernchef Christian Bruch am Freitag. Die Probleme seien nach seiner Einschätzung lösbar. Er nehme das Thema „extrem ernst“. Bruch ließ aber offen, ob es strategische Veränderungen geben werde. „Wir werden uns alles anschauen."

