 Siemens Energy: So geht es nach dem Milliardenschock durch Gamesa weiter

München, Düsseldorf, Frankfurt Der Schock für Investoren, Aufsichtsräte und Mitarbeiter war groß: Wegen milliardenteuren Qualitätsproblemen bei der Windkrafttochter Gamesa musste Siemens Energy seine Ertragsprognose kassieren. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns brach am Freitag um zwischenzeitlich 35 Prozent ein.

Aufsichtsräte fordern jetzt umfassende Informationen über die Probleme bei Gamesa. Auch Kontrolleure seien von der Ad-hoc-Nachricht und der Dimension der Probleme überrascht worden, hieß es im Umfeld des Gremiums. Konzernchef Christian Bruch müsse genau erläutern, wie groß die Probleme seien und wie sie gelöst werden sollen. Auch die Beschäftigten machten sich Sorgen.

Im Umfeld des Unternehmens hieß es: „Jetzt kommt alles auf den Prüfstand.“ Nach Einschätzung in Aufsichtsratskreisen ist ein integrierter Energietechnik-Konzern ohne das Geschäft mit Erneuerbaren Energien nur schwer vorstellbar. Auch Siemens-Energy-Chef Christian Bruch betonte am Freitag: „Ich glaube an ein positives Windgeschäft.“ Die Probleme seien nach seiner Einschätzung lösbar. Felix Schröder von Union Investment forderte: „Es darf jetzt keine Tabus geben.“

