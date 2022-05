Smart Meter Behörde zieht Einbau-Vorgaben für intelligente Stromzähler zurück

Starre Regeln für den Einbau sogenannter Smart Meter in deutschen Haushalten sind erst einmal vom Tisch. Gut für die Stadtwerke, schlecht für die Energiewende.

Europaweit sollen Smart Meter nach den Plänen der EU ausgerollt werden. Intelligente Stromzählung

Düsseldorf Der Einbau intelligenter Stromzähler – sogenannter Smart Meter – in deutschen Haushalten darf länger dauern als bisher geplant. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervor. Die Behörde kommt mit ihrer Erklärung einer möglichen Niederlage vor Gericht zuvor. Am kommenden Mittwoch sollte das Verwaltungsgericht Köln über eine Markterklärung verhandeln, die das BSI im Februar 2020 erlassen hatte. Zu dieser Verhandlung kommt es nun nicht.

Der Vorfall hat es in sich, denn Smart Meter sind ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende. Je mehr Solaranlagen auf Dächer gebaut werden, desto häufiger kommt es zu extrem hoher Stromproduktion an sonnigen Tagen. Und je mehr Elektroautos in deutschen Garagen laden, desto häufiger entziehen Tausende Menschen gleichzeitig dem Netz Energie. Beides belastet das Stromnetz. Mit intelligenten Stromzählern kann der Netzbetreiber regeln, wer wann Strom ins Netz einspeist oder aus dem Netz zieht.