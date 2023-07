Solarzellenhersteller Meyer Burger nützt US-Subventionen für Fabrikbau in Colorado

Der Solarzellenhersteller will ein neues Werk in den USA bauen. Dabei erhält das Schweizer Unternehmen wohl kräftige Subventionen aus Washington.

Der Produktionsbeginn des neuen Werks in Colorado ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

Zürich Der Schweizer Solarmodul-Hersteller Meyer Burger will in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado ein weiteres Werk für Hochleistungs-Solarzellen bauen. Das Werk mit einer Anfangskapazität von zwei Gigawatt pro Jahr solle den nordamerikanischen Markt beliefern, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der Produktionsbeginn ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Meyer Burger setzt dabei auf milliardenschwere Förderungen in den USA: Aus dem Inflation Reduction Act (IRA) resultiere eine kumulierte förderfähige Summe von bis zu 1,4 Milliarden Dollar, die ab dem Produktionsbeginn im Jahr 2024 bis Ende 2032 monetarisiert werden könne.

Zusätzlich stellten die Stadt Colorado Springs und der Bundesstaat Colorado ein Finanzpaket in Höhe von 90 Millionen Dollar bereit. Weiter seien Vorauszahlungen von Modul-Abnehmern und Darlehen des Department of Energy in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar absehbar.

