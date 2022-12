Speichertechnologie Energy Vault meldet Großauftrag von Buffett-Firma – und sieht Shortseller-Vorwürfe widerlegt

Shortseller hatten der Schweizer Stromspeicherfirma vorgeworfen, Aktionäre mit zweifelhaften Aufträgen zu täuschen. Das sieht Firmenchef Piconi nun als widerlegt.

Der Chef von Energy Vault sieht die Vorwürfe der Shortseller widerlegt. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Robert Piconi

Zürich Wochenlang musste Energy-Vault-Chef Robert Piconi warten, um den Namen des neuen Kunden bekannt zu geben. Jetzt kann der 50-Jährige einen Erfolg vermelden: Die schweizerisch-amerikanische Stromspeicherfirma erhält einen Großauftrag des US-Stromversorgers NV Energy.

Der in Nevada ansässige Stromkonzern ordert einen Stromspeicher mit einer Leistung von 220 MW bei Energy Vault. Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen – und bereits Ende kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.

Energy Vault entwickelt Hubspeicherkraftwerke. Dabei wird überschüssige Energie genutzt, um mit Kränen schwere Blöcke mit einem Gewicht von 35 Tonnen bis zu 100 Meter in die Höhe zu ziehen. Sobald die Energie benötigt wird, werden die Betonblöcke zur Stromerzeugung herabgelassen. Das Unternehmen war im Februar durch die Fusion mit einem Börsenmantel, einem sogenannten Spac, zu einer Milliardenbewertung in New York gelistet worden.

Firma aus Buffett-Reich als Kunde