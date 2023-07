 Split-Wärmepumpe: Wie sich das Heizen mit Klimaanlage lohnt

Viele Klimaanlagen können auch heizen und bekommen staatliche Förderung. Einige können, als Wärmepumpe genutzt, sogar die Heizung ersetzen. Welche Klimageräte für wen infrage kommen.

Sogenannte Split-Klimageräte können oft nicht nur kühlen, sondern auch heizen und die Luft von Staub und Pollen reinigen. Montage einer Klimaanlage

Düsseldorf Mit der Temperatur steigt im Sommer auch der Wunsch nach einer Klimaanlage. In einer aktuellen Umfrage des Vergleichsportals Verivox sagten 13 Prozent der Befragten, sie hätten bereits eine Klimaanlage zu Hause – weitere 16 Prozent planen, eine anzuschaffen.

Auch die Verbraucherzentrale NRW bemerkt ein steigendes Interesse an den Geräten – wegen der warmen Tage, aber auch mit Blick auf den nächsten Winter. Fest installierte Klimaanlagen sind in der Regel zugleich Luft-Luft-Wärmepumpen – also Heizungen, die direkt für warme Luft sorgen, ohne zunächst einen Heizkörper befüllen zu müssen.

Der Verbraucherschützer Reinhard Loch sagt: „Für Luft-Luft-Wärmepumpen wird sich zunehmend ein Markt entwickeln, weil man damit die Räume kühlen und unter Umständen gleichzeitig die Vorgaben des Heizungsgesetzes einhalten kann.“

Das Gesetz sieht vor, dass klimafreundliche Heizungen mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Doch auch unter dieser Prämisse ist nicht jedes Gerät für jedes Zuhause gleich sinnvoll.