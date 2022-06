Spritpreise „Nicht gerechtfertigt, die Preise so anzuheben“: Wo die freien Tankstellen die Übergewinne sehen

Düsseldorf Die hohen Preise an deutschen Tankstellen für Benzin und Diesel sorgen seit Wochen für hitzige Debatten. Zwar sorgte der drei Milliarden Euro teure Tankrabatt kurzzeitig für Preissenkungen an den Zapfsäulen, seitdem steigen die Preise aber wieder. Vielfach wird der Vorwurf geäußert, die multinationalen Ölkonzerne hätten seit der Ankündigung des Tankrabatts künstlich die Preise erhöht, um zusätzliche Gewinne abzuschöpfen. Die Öllobby wehrt sich gegen die Vorwürfe und verweist auf die hohen Weltmarktpreise für Benzin und Diesel.

Wie bewerten die freien Tankstellen, die nicht zu großen Ölkonzernen gehören, die aktuelle Situation? Halten sie eine Übergewinnabschöpfung oder eine Zerschlagung der Ölkonzerne, wie sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ins Spiel gebracht hat, für eine gute Idee? Der Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen e. V. im Gespräch.

Herr Zieger, wie groß ist die Marktmacht der Ölkonzerne, der die freien Tankstellen täglich gegenüberstehen?

Wir haben 20 Prozent Importanteil auf dem deutschen Tankstellenmarkt. 80 Prozent sind also Inlandsware, die Sie nur von jemandem bekommen, der Benzin und Diesel in Deutschland produziert. Und das sind die Großen. Einen Großteil unserer Ware kaufen wir also bei unseren Konkurrenten. Sie stehen mit uns im Wettbewerb und sind zugleich unsere Lieferanten.

Die Marge bestimmt dabei derjenige, der meinen Preis bestimmt und bei dem ich die Ware kaufe. Die Großen verdienen also sowohl bei der Produktion als auch beim Handel mit mir. Mitunter verdienen sie an ihren Tankstellen auch am Handel mit meinen Kunden.

Angesichts dieser Marktmacht großer Ölkonzerne halten Sie eine Entflechtung, wie sie Wirtschaftsminister Robert Habeck vorschlägt, also für eine gute Idee?

Nein, diese Idee ist nicht ertragreich. Die größte Marktmacht liegt bei staatlichen Konzernen, zum Beispiel aus dem arabischen Raum. Solche Staatskonzerne wie Saudi Aramco dominieren den Weltmarkt. Der Anteil, den die bei uns operierenden Konzerne am Rohölmarkt haben, ist nicht besonders groß. Ich glaube, eine Entflechtung würde hier keinen großen Effekt haben. Denn der internationale Markt wird von anderen Konzernen dominiert, die bei uns im Tankstellenwesen nicht aktiv sind.

Also wäre eine Entflechtung großer Ölkonzerne nur dann sinnvoll, wenn ein Land einen eigenen Staatskonzern hat wie Italien?

Wenn ich eine staatliche Gesellschaft habe, auf die ich Einfluss nehmen kann, wie die Österreicher oder Italiener, dann mag es Sinn machen. Bei uns macht es keinen Sinn, denn im Zweifelsfall interessieren sich die Konzerne dann gar nicht mehr für unseren Markt. Die in Deutschland operierenden Betreiber sind im Ölgeschäft nicht die größten Nachfrager. Shell und BP bündeln allenfalls 20 Prozent des internationalen Rohölvolumens, und der Rest wird von anderen Playern bestimmt. Ich sehe da für unseren deutschen Markt keinen großen Vorteil.

„"Staatskonzerne wie Saudi Aramco dominieren den Weltmarkt.“ Stephan Zieger

Was sollte dann gegen die Marktmacht großer Ölkonzerne in Deutschland getan werden?

Die kartellrechtlichen Instrumente sollten funktionieren, insbesondere das Thema Unter-Einstands-Verkäufe. In den vergangenen Jahren hat uns das immer wieder mal Narben gekostet. Wir sind daran interessiert, dass hier die Marktmacht kontrolliert wird und Instrumente bereitgehalten werden, um ein Ausufern unter Kontrolle zu haben.

Was erhoffen Sie sich von der aktuellen Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts?

Die Sektoruntersuchung Kraftstoffe von 2011 hat den Tankstellenmarkt umgepflügt. Zum Thema Preisabsprachen ist dabei nichts herumgekommen. Sicherlich wird das Kartellamt auch diesmal keine kartellrechtlich zu beanstandenden Dinge finden. Die aktuelle Sektoruntersuchung sollte ausgeweitet werden auf den Raffineriebereich. Damit wird man den Markt ein bisschen genauer verstehen und kann dann die politischen Instrumente daran schärfen.

Manche Ökonomen äußern den Verdacht, die großen Ölkonzerne würden sich den Tankrabatt teilweise in die eigene Tasche stecken. Zocken uns die Ölmultis ab?

Ich würde das Wort nicht in den Mund nehmen. Es gibt einen unglaublichen Anstieg bei den Rohölpreisen, die Einstandspreise haben sich weit von den aktuellen Preisen entfernt. Das von Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagene Einkäuferkartell könnte etwas bringen. Ich bin aber unsicher, ob die von uns bündelbaren Einkäufer eine solche Marktmacht haben, um so etwas durchsetzen zu können.

Irgendwo müssen ja gerade mehr Gewinne abgeschöpft werden.

Dort, wo für uns das meiste Rohöl herkommt, müsste das mit 40 bis 50 Dollar je Barrel aus der Erde kommen, in manchen Ländern sogar preiswerter. Aus dem Mittleren Osten, Venezuela und der Nordsee kommt ein Großteil der Ware. Beim Rohöl wird meines Erachtens abgeschöpft. Es ist nicht gerechtfertigt, die Preise an der Stelle so deutlich anzuheben. Es heißt, jeder wolle im Moment Öl haben und uns fehle die russische Ware. Da versucht jeder, seinen Teil daran zu verdienen. Das stört mich natürlich auch.

Aktuell wird auch eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne debattiert. Wie stehen Sie zu dieser Idee?

Wenn man es für gerechtfertigt hält, da abzuschöpfen, weil einer mal mehr Gewinne macht als vorher, dann kann man das machen. Aber wie gesagt: Ich glaube noch nicht, dass hier in Deutschland ein Übergewinn entsteht. Das Thema sehe ich mehr beim Rohöl. Da gibt es mit Sicherheit einen Übergewinn, weil knappe Ware auf viele Nachfrager trifft und der Preis steigt. Ob das ein Anbieterkartell ist, kann ich nicht sagen. Aber zumindest gibt es dort Gewinne, die sich tatsächlich darstellen lassen.

Wie geht es denn den Tankstellen, ist ihr wirtschaftliches Überleben derzeit gefährdet?

Wir sollten nicht am lautesten jammern. Die Tankstellen-Betreiber kommen ausreichend über die Runden. Sie können von einer Tankstelle leben. Dort, wo ein vernünftiges Wettbewerbsverhältnis ist, können Sie dauerhaft eine Marge von fünf bis sieben Cent pro Liter erzielen. Wenn Sie die Tankstelle richtig betreiben, kriegen Sie durch Erträge abseits des Benzingeschäfts das Unternehmen ganz vernünftig geführt.

Herr Zieger, vielen Dank für das Gespräch.

