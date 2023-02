Start-up-Check Wasserstoff fürs Eigenheim: Dieses Start-up verspricht, Sonnenstrom vom eigenen Dach 365 Tage lang nutzen zu können

Vor Kurzem wurde eine Pilotanlage in der Schweiz installiert, weitere Anlagen in der deutschsprachigen Region sollen folgen.

Düsseldorf Energieautark zu leben ist spätestens seit Ausbruch der Energiekrise ein Wunsch vieler Hausbesitzer. Das Berliner Start-up Home Power Solutions (HPS) hat einen Ganzjahresspeicher für Solarstrom entwickelt, der eine absolut CO2-freie Energieversorgung garantieren soll. Wasserstoff ist der Schlüssel.

Durch Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach erzeugen Hausbesitzer zwar einen Teil ihrer Energie selbst. Überschüssige Sonnenenergie lässt sich aber nur über kurze Zeiträume und in geringem Umfang speichern.

Rund 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms soll bis 2030 laut der Bundesregierung aus erneuerbaren Energien stammen.

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Solarstrom. Der wird entweder direkt genutzt, gespeichert oder im Elektrolyseverfahren in grünen Wasserstoff umgewandelt. Bei der Elektrolyse wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen, gilt er als „grün“.

Eine Gesamtanlage kostet zwischen 85.000 und 120.000 Euro und wird von der „Bundesförderung für Effiziente Gebäude“ (BEG) bezuschusst. (Foto: Home Power Solutions) Wasserstoffspeicher am Wohnhaus

In Wasserstoffspeichern ist die grüne Energie dann ganzjährig für die Stromerzeugung verfügbar. Mithilfe von Sauerstoff wird er zurück in Strom verwandelt. Die dabei entstehende Abwärme kann zusätzlich zur Warmwasseraufbereitung oder Heizung genutzt werden.

Was kostet eine Anlage?

Eine Anlage kostet zwischen 85.000 und 120.000 Euro. Die seit dem 1.1.2023 entfallene Umsatzsteuer auf Stromspeicher für Privatgebäude ist darin bereits eingepreist. Der Stromspeicher wird in Bestandsbauten über die „Bundesförderung für Effiziente Gebäude“ (BEG) bezuschusst. Die Förderung für mit grünem Wasserstoff betriebene Brennstoffzellensysteme liegt bei 25 Prozent. Im Einfamilienhaus ist nach Angaben von HPS ein Zuschuss von bis zu 15.000 Euro möglich, im Mehrfamilienhaus und in Gewerbeimmobilien von bis zu 27.500 Euro.

Die BEG-Förderung ist in der Regel mit regionalen Förderprogrammen kombinierbar. Die Lieferzeit beträgt aktuell rund zwölf Monate.

Wer steckt dahinter?

Zeyad Abul-Ella hat das Berliner Unternehmen 2014 gegründet. Ein Jahr darauf stellte er die ersten acht Mitarbeiter an. Mitte 2019 brachte das Team den ersten Langzeit-Stromspeicher für Gebäude auf den Markt und machte 400.000 Euro Umsatz. Im Coronajahr 2020 stieg der Umsatz auf knapp zwei Millionen Euro an. 2021 verdoppelte er sich beinahe, und auch im vergangenen Jahr ist er um das Zweifache auf rund acht Millionen Euro gestiegen. „Die Auftragsbücher für 2023 sind schon voll“, sagt Abul-Ella.

Seinen Erfolg erklärt der Gründer mit Disruptionen am Energiemarkt: „Als wir angefangen haben, wurden wir belächelt. Wir hatten eine Vision, die zu risikoreich für Großkonzerne war“, sagt er. Aber: „Wir hatten Glück. Seit 2014 sind Dinge passiert, die uns beflügelt haben.“

Die sich beschleunigende Mobilitätswende, die steigende Nachfrage nach Wärmepumpen und das steigende Umweltbewusstsein in der Gesellschaft sowie die Suche großer Energiekonzerne nach neuen Geschäftsmodellen im Bereich Nachhaltigkeit und die Energiekrise im vergangenen Jahr habe die Stimmung verändert. „Das Timing war perfekt. Hätten wir den Aufbau von HPS fünf Jahre später gestartet, wären andere Unternehmen Technologie- und Marktführer“, sagte Abul-Ella.

Bislang vertreibt das Unternehmen die Anlagen ausschließlich innerhalb Deutschlands, doch Anfragen kämen aus der ganzen Welt, sagt Abul-Ella. Er hat aber die Absicht zu expandieren: Vor Kurzem ist eine Pilotanlage in der Schweiz installiert worden. Weitere Anlagen in der DACH-Region sollen folgen. HPS beschäftigt aktuell 250 Mitarbeitende, die meisten von ihnen arbeiten in Berlin.

Die Speicher tragen den lateinischen Namen „Picea“, auf Deutsch „Fichte“. „Denn wie die Fichte speichert Picea die Sonne und trägt zur CO2-Reduktion bei“, sagt Abul-Ella. Die Bank Santander hat HPS mit einem Darlehen unterstützt, außerdem sind einige Privatinvestoren am Unternehmen beteiligt.

Das sagt der Wasserstoffexperte

HPS sei einer der wenigen Anbieter im europäischen Raum, der Elektrolyseure für Einfamilienhäuser und kleine Wohnquartiere anbiete, sagt Jürgen Peterseim, Wasserstoffexperte bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Er ist skeptisch: Bei der Übertragung von Strom in Wasserstoff gehe viel Energie verloren. Der Wirkungsgrad, also das Verhältnis von aufgewandter zu nutzbarer Energie einer Solaranlage in Kombination mit einem Elektrolyseur liege bei circa 60 Prozent. Bei der Rückverstromung sogar noch deutlich darunter.

„Strom in einer Batterie zu speichern ist um ein Vielfaches effizienter“, sagt er, da die Verluste weniger als fünf Prozent betragen. Die Kombination einer Solaranlage mit einer Batterie und Wärmepumpe ist daher eine energetisch deutlich effizientere Lösung. Reicht die gespeicherte Energie für den Winter nicht aus, sei es bei durchschnittlichen Energiepreisen sogar günstiger, Strom aus öffentlichen Netzen zu beziehen statt aus dem Kleinkraftwerk im Keller, auch wegen der hohen Investitions- und Wartungskosten des Elektrolyseurs und Speichertanks.

Er glaubt vielmehr an den Erfolg des Start-ups im ländlichen Raum oder bei mittelständischen Betrieben. Dort seien die möglichen Flächen für Solaranlagen größer, und höhere Netz- und Stromkosten böten einen finanziellen Anreiz für dezentrale Wasserstoffsysteme, sagt er.

