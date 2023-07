 Start-up: Wie das grüne Einhorn Enpal mit Solarenergie Gewinne schreibt

In der Energiekrise wollen immer mehr Bürger eine Solaranlage auf dem eigenen Dach. Das beschert dem Start-up mit Milliardenbewertung jetzt gute Zahlen.

Das deutsche Solar Start-up Enpal meldet einen Gewinn für das vergangene Geschäftsjahr. (Foto: Enpal ) Installation von Solar-Anlagen

Düsseldorf Das Solar-Start-up Enpal profitiert vom Boom der erneuerbaren Energien und hat im abgelaufenen Jahr operativ erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Das Unternehmen verbuchte nach Angaben von Mittwoch 2022 ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von 23 Millionen Euro nach einem Verlust von 27,7 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz vervierfachte sich von 110 Millionen auf 415 Millionen Euro.

„Mit diesem Ergebnis haben wir unsere strategischen und finanziellen Ziele übertroffen“, erklärte Finanzvorstand Jochen Cassel.

Enpal vermietet Solaranlagen und Batterien an Privatkunden. Am Ende einer Mietlaufzeit von 20 Jahren können Kunden die von Enpal installierte Anlage gegen einen kleinen Betrag übernehmen. Anders als etwa in den USA sind solche Leasing-Modelle in Deutschland aber noch selten.