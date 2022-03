Strategiewechsel Ölkonzern OMV will bis 2050 klimaneutral werden – und dabei den Gewinn stabil halten

Düsseldorf Das österreichische Energieunternehmen OMV plant einen grundlegenden Umbau. Es will schrittweise aus dem Geschäft mit Öl und Gas aussteigen und bis 2050 klimaneutral werden. Der neue Fokus des Konzerns soll auf Chemie und nachhaltigen Kraftstoffen liegen.

Der Gewinn von OMV soll dabei mittelfristig stabil bleiben. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll das operative Ergebnis vor Lagereffekten (CCS Ebit) in den kommenden acht Jahren jeweils bei mindestens sechs Milliarden Euro liegen, 2021 waren es 5,96 Milliarden Euro. Die progressive Dividendenpolitik, also eine gleichbleibende bis steigende Gewinnausschüttung an die Aktionäre, soll fortgesetzt werden.

Trotz dieser positiven Ankündigungen verlor die OMV-Aktie am Mittwoch zwischenzeitlich mehr als sieben Prozent. Der Ukrainekrieg bestimmt die öffentliche Wahrnehmung des Themas Öl und Gas in Zusammenhang mit OMV. Österreich bezieht 80 Prozent seines Gases aus Russland und ist damit noch deutlich abhängiger von den russischen Importen als Deutschland (55 Prozent).

OMV trägt daran wohl eine erhebliche Mitschuld: Das österreichische Nachrichtenmagazin „Profil" veröffentlichte Anfang März ein Interview mit dem ehemaligen OMV-Direktor Gerhard Roiss. Darin sagt Roiss, Österreich und OMV seien von einer Gruppe von Putin-Verstehern gezielt in eine Abhängigkeit von Russland gelenkt worden: „Diese Leute haben ihre eigenen finanziellen Interessen über jede Moral gestellt."

Ein wichtiges Schlüsselprojekt, um die Abhängigkeit von Russland zu mindern, ist laut OMV-Konzernchef Alfred Stern das Neptun-Gasfeld, 170 Kilometer vor der rumänischen Küste. Neben OMV ist daran auch die rumänische Staatsgesellschaft Romgaz beteiligt. Das Potenzial des Feldes wird auf 50 Milliarden Kubikmeter Gas geschätzt.

Rumänisches Gas soll Abhängigkeit von Russland senken – aber nicht vor 2027

Stern sagte dazu am Mittwoch: „Das Feld ist eine große Chance sowohl für Rumänien als auch für Europa.“ Damit OMV dort investieren kann, muss in Österreich allerdings noch der gesetzliche Rahmen geändert werden, eine Parlamentsentscheidung steht laut Stern aus. „Wir gehen davon aus, dass wir, nachdem die Entscheidung gefallen ist, vier bis fünf Jahre brauchen, bis die Produktion starten kann“, so Stern. Gas aus Rumänien kann also frühestens 2027 nach Europa fließen – und es existiert noch gar keine Pipeline für den Transport.

Seit Beginn des Ukrainekriegs leidet OMV erheblich unter den engen geschäftlichen Beziehungen zu Russland. So musste das Unternehmen wie die anderen Finanzinvestoren seine Investitionen in die Ostseepipeline Nord Stream 2 abschreiben, deren Inbetriebnahme seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf Eis liegt. Laut Finanzchef Reinhard Florey musste OMV wegen des Investments und der ausgefallenen Zinszahlungen rund eine Milliarde Euro an Wertberichtigungen vornehmen: „Wir haben unsere Ansicht zu der Wahrscheinlichkeit geändert, dass wir diesen Kredit noch zurückgezahlt bekommen können.“

Darüber hinaus überprüft OMV die 24,99-Prozent-Beteiligung, die der Konzern an dem russischen Erdgasfeld Juschno Russkoje hat. Laut Florey muss das Unternehmen auch hier von signifikanten Wertminderungen ausgehen. CEO Stern sagte, man sehe sich alle Optionen an, wie man mit dem Anteil weiter umgehen könne, vom Verkauf bis zum Ausstieg. Die rechtliche Situation sei allerdings komplex. OMV hatte den Anteil 2017 vom deutschen Kraftwerksbetreiber Uniper für rund 1,7 Milliarden Euro übernommen.

Vertreter von Umweltorganisationen kritisieren den zurückhaltenden Umgang mit dem Thema: „Wenn OMV wirklich konsequent und glaubwürdig sein will, muss es sofort die laufende Produktion im Juschno-Russkoje-Gasfeld beenden. Jeder weitere Tag, an dem OMV in Russland Öl und Gas produziert, bringt weiter Geld in Putins Kriegskasse“, sagt Sonja Meister, Energie-Campaignerin der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald.

Rubel-Abwertung, Wertminderungen: OMV schreibt mindestens 1,5 Milliarden Euro ab

Zugleich leidet OMV unter der starken Abwertung des Rubels. Zusammen mit der Nord-Stream-2-Abschreibung und den Wertminderungen wegen des russischen Erdgasfeldes musste das Unternehmen Wertberichtigungen von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro vornehmen. In Russland soll es daher künftig keine Investitionen mehr geben. Russland soll keine Kernregion mehr für das Produktionsportfolio von OMV sein.

Zu einer Frage der russischen Nachrichtenagentur Tass bei der Pressekonferenz am Mittwoch, ob OMV bei einer Insolvenz der Nord Stream 2 AG die Pipeline kaufen wolle, sagte CEO Stern lediglich: „Über Dinge, die in der Zukunft passieren könnten, wollen wir im Moment nicht spekulieren, da wir uns in einer extrem volatilen Situation befinden und Dinge sich täglich verändern.“ Auch die Frage, ob man theoretisch langfristige Lieferverträge früher aufkündigen könnte, wollte er nicht konkret beantworten – das sei spekulativ.

Bezüglich der neuen Strategie nannte OMV dagegen erstmals klare Zwischenziele. Die Rohölproduktion werde OMV schrittweise bis 2030 um etwa 30 Prozent, die Erdgasproduktion um etwa 15 Prozent reduzieren. Finanzieren will die OMV den Umbau mit jährlichen Investitionen von 3,5 Milliarden Euro. Mindestens 40 Prozent davon seien für CO2-arme Produkte vorgesehen. Die Investitionen in die Öl- und Gasproduktion würden zwar bis 2026 fortgesetzt, der Schwerpunkt liege aber auf der Entwicklung von Gasprojekten, erklärte der Konzern.

Im Raffineriebereich wollen die Österreicher ein führender europäischer Anbieter von nachhaltigen Kraftstoffen, Rohstoffen und Mobilitätslösungen werden. Die Produktion von nachhaltigen Treibstoffen und chemischen Rohstoffen will OMV bis 2030 auf 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigern, wobei fast die Hälfte auf nachhaltige Flugzeugtreibstoffe entfallen soll.

