Streitgespräch „Das ist nichts, was über Nacht hilft“ – Kann Fracking unsere Gasversorgung retten?

Deutschland will sich von russischen Gasimporten lösen. Ist Fracking die Antwort? Ein Streitgespräch zwischen Andreas Pinkwart und Sascha Müller-Kraenner.

Soll auch in Deutschland Fracking erlaubt sein? Die Experten streiten sich. (Foto: AP) Arbeiter im US-Bundesstaat Colorado (Archivbild)

Düsseldorf Über Jahrzehnte bezog Deutschland Gas vom zuverlässigen Lieferanten Russland. Doch spätestens seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist klar: Eine Rückkehr zu den Zeiten, als Erdgas aus Russland den deutschen Energiemarkt dominierte, wird es nicht geben.

Dadurch rücken neue Quellen in den Vordergrund, auch die sogenannten unkonventionellen Gasvorkommen in Deutschland, die sich mit Fracking ausbeuten lassen. Dabei wird mit hohem Druck Flüssigkeit in tiefe Gesteinsschichten gepumpt, damit diese aufbrechen. Aus den so entstehenden Rissen entweicht das im Gestein enthaltene Gas.

In den USA wird die Technologie schon seit vielen Jahren eingesetzt. In Deutschland wurde Fracking aus Angst vor Umweltschäden verboten. Der frühere nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert das Verbot zu überprüfen, während Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), ihm im Streitgespräch bei Handelsblatt Green widerspricht.

Lesen Sie hier das Streitgespräch:

