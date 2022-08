Die Preisexplosion bei Gas und Strom trifft die Industrie mit voller Härte. Die Konzerne warnen vor einer Deindustrialisierung Deutschlands.

Die deutsche Wirtschaft bereitet sich auf harte Monate vor. Hohe Energiekosten

Düsseldorf, Berlin Die dramatisch steigenden Preise für Strom und Gas bringen nicht nur immer mehr Unternehmen in Deutschland in die Verlustzone. Sie werden auch zunehmend zum Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten in den USA und Asien, der die Machtverhältnisse dauerhaft verschieben könnte.

„Die deutsche Industrie zahlt für Erdgas aktuell einen Marktpreis, der um den Faktor acht höher liegt als der Marktpreis in den USA“, sagt Christof Bauer, Energieexperte der TU Darmstadt und Vorsitzender des Energieausschusses beim Chemieverband VCI. Bauer bezieht sich auf den Preis, der aktuell im Großhandel für Lieferungen im Jahr 2023 gehandelt wird, also auf den Preis ohne Steuern und Abgaben. Er liegt momentan bei rund 270 Euro pro Megawattstunde.

