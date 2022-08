Die Preise für Strom und Gas sind um ein Vielfaches teurer als in den USA und Asien – und der große Kostenschub kommt erst noch. Die deutschen Konzerne fürchten eine Deindustrialisierung.

Düsseldorf, Berlin Die dramatisch steigenden Preise für Strom und Gas werden zu einem immer größeren Wettbewerbsnachteil für Unternehmen in Deutschland: „Die deutsche Industrie zahlt für Erdgas aktuell einen Marktpreis, der um den Faktor acht höher liegt als der Marktpreis in den USA“, sagt Christof Bauer, Energieexperte der TU Darmstadt.

Bauer bezieht sich mit seinen Berechnungen, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen, auf den aktuellen Großhandelspreis für Lieferungen im Jahr 2023. Dieser Preis liegt aktuell bei 270 Euro pro Megawattstunde.

Rechnet man noch Steuern und Abgaben hinzu, unterscheiden sich die Gaspreise in Deutschland und den USA laut Bauer sogar um den Faktor neun. Allein die Umlagen wie Konzessionsabgaben und Netzentgelte, zu denen im Oktober noch die neue Gasumlage kommt, sind fast so hoch wie der gesamte Gaspreis in den USA. Es würde aufgrund der gestiegenen Gaspreise bereits weniger hergestellt und Produktion verlagert, sagt Bauer.

