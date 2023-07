 Stromanbieter wechseln: Wie Sie jetzt beim Strom Geld sparen können

Düsseldorf Nach den Rekordpreisen im vergangenen Jahr sind die Preise für Neukunden wieder so günstig wie vor Beginn der Energiepreiskrise. Sie sind im Schnitt um 60 Prozent gesunken. Das meldete das Vergleichsportal Verivox am Dienstag. Aktuell kostet eine Kilowattstunde Strom im bundesweiten Schnitt 28,28 Cent. Im Oktober 2021 lagen die Neukundentarife bei 28,04 Cent pro Kilowattstunde. 2022 hatten die Preise ein Allzeithoch von 70 Cent erreicht.

Die Grundversorger dagegen ziehen ihre Preise an: von 33,82 Cent je Kilowattstunde auf aktuell 48,67 Cent. Trotz Strompreisbremse lohnt sich deswegen jetzt wieder ein Wechsel: „Viele private Haushalte können die Stromkrise hinter sich lassen. Die Grundversorgung kann jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen verlassen werden, und Neukundentarife liegen wieder auf Vorkrisenniveau“, so Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Wie sich der richtige Stromanbieter und der günstigste Stromtarif findet und warum sich der Wechsel trotz Strompreisbremse lohnt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Stromanbieter wechseln: Wann ist 2023 der beste Zeitpunkt?

Der Strommarkt scheint sich nach der Energiekrise wieder zu beruhigen. „Bevor die nächste Heizsaison losgeht, lohnt es, sich nach einem günstigeren Vertrag mit einer Preisgarantie umzusehen“, sagt Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW.

Aktuell kostet die Megawattstunde Strom an der Börse knapp 100 Euro. In den vergangenen anderthalb Jahren waren die Kurse teilweise auf bis zu 700 Euro in der Spitze gesprungen. Die massiv gestiegenen Gaspreise, Ausfälle bei den französischen Atomkraftwerken und Russlands wegfallende Energielieferungen hatten die Märkte in den vergangenen Monaten über die Maßen volatil werden lassen.

Vor Ausbruch der Krise kostete die Megawattstunde Strom zwischen 50 und 100 Euro. Dieses Niveau scheint sich nun langsam wieder einzustellen. Das wirkt sich auch auf die Preise für Haushaltskunden aus.

Auslaufende Verträge bieten laut Expertin Wallraf jetzt eine gute Gelegenheit, um sich die Neukundentarife anzuschauen. Ein Wechsel aus der teureren Grund- oder Ersatzversorgung könne dabei viel Geld sparen.

Stromanbieter wechseln: Wie finden Sie einen preiswerten Stromtarif?

Laut Wallraf bieten Vergleichsportale wie Verivox und Check24 eine gute Möglichkeit, einen ersten Überblick über die Preise zu bekommen. Sie beziehen aber Provision von Anbietern mit ein und bewerben sie durch die vorher eingestellten Filter.

Folgende Voreinstellungen sollten deshalb deaktiviert sein, um bei der Suche unseriösen Angeboten aus dem Weg zu gehen: Empfehlungen des Portals; Angebote, die man nur über das Portal abschließen kann; Boni und hohe Kundenempfehlungsquoten.

„Schauen Sie sich nicht nur die ersten drei Angebote an, sondern verschaffen Sie sich auch einen Überblick über die Angebote weiter unten auf der Seite“, empfiehlt Wallraf.

Nicht alle Tarife werden über Vergleichsportale abgebildet. Wer keinen Vertrag bei einem Discountanbieter abschließen möchte, kann nach bekannten Anbietern Ausschau halten oder bei den regionalen Stadtwerken Sondertarife anfragen.

Unbekannte Anbieter sollten zusätzlich recherchiert werden: Wie haben sich die Anbieter in der Energiekrise verhalten? Zusätzliche Informationen zum Service der Anbieter kann man aus Kundenbewertungen ablesen.

Wann gilt ein Stromtarif 2023 als günstig?

Viele Haushalte sind in der Energiekrise in die Grundversorgung gerutscht. Obwohl die Preisbremse die Abschläge deckelt, können Verbraucher durch einen Wechsel weitaus mehr sparen. Mehrere Anbieter haben ihren Preis pro Kilowattstunde für Neukunden so weit gesenkt, dass sie günstiger sind als die gedeckelten Tarife.

Die Strompreisbremse soll Verbraucher vor sehr hohen Energiekosten schützen. Für die Berechnung des monatlichen Abschlags mit der Preisbremse wird der im September 2022 prognostizierte individuelle Jahresverbrauch verwendet. Für 80 Prozent dieses Verbrauchs zahlen Haushalte 40 Cent pro Kilowattstunde, für die restlichen 20 Prozent den vertraglich vereinbarten Preis der Anbieter. Die restlichen 20 Prozent können also teurer sein als 40 Cent pro Kilowattstunde.

Single-Haushalte oder Haushalte mit niedrigem Verbrauch sollten einen Tarif mit einem geringen verbrauchsunabhängigen Grundpreis wählen. Durch den niedrigen Grundpreis lässt sich so noch mehr sparen.

Was kann ich 2023 durch einen Wechsel noch sparen?

Die meisten Stromanbieter versprechen einen garantierten Preis für eine bestimmte Zeit und wollen damit Kundinnen und Kunden locken. Mit dieser Preisgarantie wetten Versorger, dass der Strompreis im Mittel nicht massiv steigt.

Der Strompreis setzt sich aber aus verschiedenen Bestandteilen zusammen: Beschaffungskosten, Netzentgelten, Steuerabgaben und Umlagen. Die Angebote umfassen oft verschiedene Preisbestandteile. Sprich: Der komplette Preis kann nicht garantiert werden. Preiserhöhungen sind über die einzelnen Bestandteile möglich.

„Preisgarantien sollten nicht teuer erkauft sein“, sagt Christina Wallraf. „Wir wissen nicht, wie sich die Preise zukünftig entwickeln werden. Wir empfehlen daher, sich in etwa für zwölf Monate zu binden und nach einem Jahr erneut die Preise zu vergleichen.“ Eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten mit Preisgarantie, die möglichst viele Kostenbestandteile abdeckt, ist deshalb ein guter Mittelweg.

Boni liegen aktuell meist unter 50 Euro und machen den Gesamtpreis schlechter erkennbar. Sie sind keine günstige Preisgarantie und sollten im Tarifvergleich zunächst ignoriert werden.

Wie läuft der Stromanbieterwechsel im Detail?

Nach Vertragsabschluss mit dem neuen Anbieter kündigt dieser den alten Tarif automatisch zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Kunden, die vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, müssen ein eigenes Kündigungsschreiben versenden. Musterbriefe gibt es auf der Website der Verbraucherzentrale.

Stromanbieter wechseln: Was sollten Sie unbedingt beachten?

Seit dem 1. März 2022 dürfen nur noch Verträge mit einer maximalen Kündigungsfrist von einem Monat aufgesetzt werden. Wer davor einen Vertrag abgeschlossen hat, sollte nachsehen, ob sich dieser bald automatisch um ein Jahr verlängert und, wenn es geht, kündigen.

Sollte der alte Anbieter die Preise ändern, gilt das Sonderkündigungsrecht, auch wenn die Preissenkungen des Anbieters nicht ausreichen.

Andere Gründe für ein Sonderkündigungsrecht ist ein Umzug in einen Wohnort, den der Anbieter nicht beliefert.

In der Grundversorgung kann der Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. In der Ersatzversorgung geht das jederzeit.

Strompreisbremse: Zahlen Sie am Ende mehr, wenn Sie weniger verbrauchen?

Die Strompreisbremse deckelt 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Wer es schafft, seinen Verbrauch durch Sparen niedriger zu halten, profitiert dementsprechend mehr von der Strompreisbremse.

Wegen der aktuellen Marktlage empfiehlt es sich aber, zu einem günstigeren Neukundentarif zu wechseln und zusätzlich Strom einzusparen, um die Kosten noch weiter zu reduzieren.

Erstpublikation: 12.07.2023, 07:06 Uhr.