 Stromnetz: Deutschland strebt direkte Beteiligung bei Tennet an

Der Ausbau der Stromnetze für den auf See produzierten Windstrom verschlingt Milliarden. Der Bund macht nun in den Verhandlungen mit der niederländischen Regierung Druck.

Frankfurt, Berlin, Düsseldorf Nach Jahren des Stillstands kommt Verhandlungskreisen zufolge Bewegung in die Gespräche zwischen Deutschland und den Niederlanden über die Finanzierung von Stromtrassen. Diese sind unabdingbar, um den auf hoher See erzeugten Strom in die Industrieregionen bringen zu können. Die sogenannte Offshore-Windkraft soll in den kommenden Jahren stark ausgebaut werden.

Die Verhandlungen, wie die milliardenschweren Investitionen des Netzbetreibers Tennet gestemmt werden sollen, wurden im Herbst nach zweijähriger Pause wieder aufgenommen. Tennet befindet sich im Besitz des niederländischen Staates. Dabei ist entgegen ursprünglichen Plänen der Regierung in Den Haag auch eine direkte Beteiligung Deutschlands im Gespräch, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen dem Handelsblatt.

Die Bundesregierung habe ein Interesse daran, dass die Gespräche schnell zum Abschluss kommen, im besten Fall im Sommer. Einen festen Zeitplan gebe es allerdings nicht, heißt es.

Stromnetz: Tennet baut mit Südlink und Südostlink wichtige Stromtrassen

