 Stromnetz: Tennet will ab 2025 jährlich sechs Milliarden Euro in Energiewende investieren

Düsseldorf, Berlin Der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet will das Stromnetz bis 2032 auch in Deutschland um rund 4000 Kilometer ausbauen. Das gab das Unternehmen am Mittwochmorgen zur Vorlage der eigenen Jahreszahlen bekannt.

Der bereinigte Umsatz des Unternehmens lag bei 6,4 Milliarden Euro, nach 4,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte stieg leicht auf 801 Millionen Euro nach 796 Millionen Euro im Vorjahr.

Ab 2025 will Tennet jedes Jahr mindestens sechs Milliarden Euro investieren. Die Tennet-Finanzvorständin Arina Freitag sagte: „Wenn die Vorzeichen für die Realisierung unserer Projekte stimmen, könnte es sogar noch mehr werden.“ Ein wichtiger Faktor dafür sei, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren endlich beschleunigt würden.

Aus den Niederlanden erhält Tennet dabei bereits kräftige Unterstützung vom Staat: Laut Tennet hat die niederländische Regierung 4,25 Milliarden Euro an Eigenkapital für die Aktivitäten des Staatsunternehmens in den Niederlanden angekündigt. Für Deutschland prüfe man derzeit zusammen mit dem niederländischen Finanzministerium verschiedene Optionen, so Freitag. In den Jahren 2011 bis 2020 hat Tennet insgesamt 16 Milliarden Euro investiert.

Bis 2021 hat Tennet insgesamt in Deutschland und den Niederlanden eine Offshore-Kapazität von 8,5 Gigawatt realisiert und im vergangenen Jahr in beiden Ländern zusammen vier Milliarden Euro investiert. Nur in Deutschland waren es 2,4 Milliarden Euro und damit gut 15 Prozent aller Investitionen in die Stromversorgung hierzulande, die laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bei 15,4 Milliarden Euro lagen.

Die Vorstandsvorsitzende Manon van Beek sagte zudem: „Der Ukrainekrieg unterstreicht noch einmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, den Ausbau der Erneuerbaren und der Netzinfrastruktur in Europa mit voller Kraft voranzutreiben.“ Angesichts der neuen Ausgangslage werde man mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern jetzt noch mehr Tempo machen als bisher geplant, um bis 2032 sogar 37 Gigawatt zu realisieren.

