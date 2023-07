 Strompreis: Warum Verbraucher am Wochenende Geld verdienen konnten

Der Börsenstrompreis ist am Sonntag auf minus 500 Euro pro Megawattstunde gefallen. Das kann Kunden Einnahmen bescheren – und Stromerzeuger Millionen kosten.

Strompreise

Düsseldorf Der Strompreis ist am vergangenen Sonntag auf einen absoluten Tiefpunkt gefallen. An der europäischen Börse Epex Spot kostete eine Megawattstunde um 14 Uhr minus 500 Euro. Theoretisch konnten Verbraucher also 500 Euro verdienen, wenn sie eine Megawattstunde Strom nutzten.

Tatsächlich gelang es einigen Privatpersonen, Geld zu verdienen. So schrieb der Immobilienentwickler Sascha Grimm auf der Plattform LinkedIn: „Ich hab heute 13 Euro verdient, weil ich die Autos vollgeladen hab.“ Zu finden ist der Kommentar unter einem Post von Merlin Lauenburg, Geschäftsführer des Stromanbieters Tibber.

Versorger wie Tibber stellen ihren Kunden nicht vorab festgesetzte Preise je Megawattstunde in Rechnung. Bei sogenannten dynamischen Tarifen zahlen Verbraucher mal mehr, mal weniger – je nachdem, wie viel der Strom an der Börse gerade kostet. Sind die Börsenpreise stark negativ, bekommen sie sogar Geld, wenn sie Energie verbrauchen.

