 Strompreise: Warum Verbraucher am Wochenende Geld verdienen konnten

Der Börsenstrompreis ist am Sonntag auf minus 500 Euro pro Megawattstunde gefallen. Mit bestimmten Tarifen konnten Kunden Geld von ihrem Stromversorger bekommen.

Am vergangenen Sonntag konnten Verbraucher sogar Geld verdienen, wenn sie Strom verbrauchten. (Foto: IMAGO/Kosecki) Strompreise

Düsseldorf Der Strompreis ist am vergangenen Sonntag auf einen absoluten Tiefpunkt gefallen. An der europäischen Börse Epex Spot kostete eine Megawattstunde um 14 Uhr minus 500 Euro. „Dies entspricht dem vorgegebenen Preislimit“, erklärte eine Sprecherin der Strombörse. Alle Börsen, die sich zu einem europäischen Strommarkt zusammengeschlossen haben, haben sich geeinigt, dass der Preis nicht tiefer fallen darf.

Solche negativen Preise entstehen, wenn das Stromangebot die Nachfrage übersteigt. Dann ist mehr als genug Energie auf dem Markt. Um die Netze nicht zu überlasten, wird ein Anreiz geschaffen, Strom zu verbrauchen.

Endkunden in bestimmten Tarifen können dann Geld verdienen, wenn sie gezielt Strom verbrauchen. Am Sonntag theoretisch 500 Euro pro Megawattstunde oder 50 Cent pro Kilowattstunde. Das geht allerdings nur in bestimmten Fällen.

Wann Verbraucher von negativen Strompreisen profitieren können

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen