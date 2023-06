Stromproduzent Verkauf von Steag – Vier Bieter in der letzten Runde

Frankfurt Der Verkauf von Deutschlands fünftgrößtem Stromproduzenten Steag geht in die finale Phase. Finanzkreisen zufolge haben die kommunalen Eigentümer die Infrastrukturinvestoren EQT aus Skandinavien, KKR aus den USA, EPH aus Tschechien und Asterion aus Spanien für die finale Runde ausgewählt.

Bindende Angebote sind Ende Juli fällig, der Zuschlag für einen der Interessenten soll noch im August erfolgen. Steag, die Eigner und die Bieter lehnten Stellungnahmen ab oder waren zunächst nicht erreichbar.

Angesichts eines Gewinnsprungs bei der Steag hoffen die Verkäufer auf einen hohen Verkaufspreis. Dank Rekordpreisen bei Strom und Gas verbuchte die Steag Finanzkreisen zufolge 2022 einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro. Allerdings geht die Gewinnexplosion wesentlich auf den gestiegenen Marktwert von Derivaten zurück, der Gewinn dürfte nach einer Normalisierung der Preise wieder deutlich sinken. Offiziell soll die Bilanz erst nach dem Verkauf veröffentlicht werden.

Mit diesen Zahlen im Rücken erwarten die Eignerkommunen Dortmund, Essen, Bochum, Duisburg, Oberhausen und Dinslaken, das Unternehmen mit Gewinn verkaufen zu können, womit vor einem Jahr kaum einer gerechnet hatte. Nach immer größer werdenden Verlusten hatte sich der Steinkohleverstromer mit seinen Eigentümern Ende 2021 auf einen Sanierungsplan geeinigt. Teil der Vereinbarung ist ein Verkauf des Unternehmens bis Ende des Jahres.

Der Erwerb der Firma vom Chemieunternehmen Evonik hatte 2010 gut 1,2 Milliarden Euro gekostet. Zwölf Jahre später lasteten insgesamt 1,8 Milliarden Euro an Schulden und Pensionsverpflichtungen auf der Steag.

Während der anhaltenden Energiepreiskrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine konnte die Steag mehrere Kraftwerke, die eigentlich Ende Oktober 2022 hätten stillgelegt werden müssen, am Netz lassen. Statt 700 Megawatt Leistung kam Steag auf 3,7 Gigawatt Leistung.

In der Vorbereitung für den Verkauf hatten die in der Holding KSBG zusammengeschlossenen Eigentümer im Oktober eine Aufspaltung der Steag in einen „grünen“ und einen „schwarzen“ Bereich beschlossen. Viele Investoren sind zwar an den Steag-Aktivitäten bei erneuerbaren Energien interessiert, nicht jedoch am traditionellen Kerngeschäft, der Steinkohleverstromung.

Konzern ist aufgespalten, wird aber als Ganzes verkauft

Die Städte einigten sich schließlich darauf, die Steag zwar als Ganzes an den Markt zu bringen, jedoch die beiden Bereiche rechtlich zu trennen, sodass Käufer sie als einzelne Firmen fortführen können.

Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil viele Investoren strenge Nachhaltigkeitsrichtlinien haben, die Investments in fossile Energieträger erschweren. Zudem lassen sich Bankfinanzierungen für Windkraft- und Solaranlagen zwar leicht bekommen, nicht jedoch für die momentan profitablen, langfristig aber unattraktiven Kohlekraftwerke.

