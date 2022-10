Skeleton gilt als Überflieger der Batteriebranche. Jetzt soll eine ungewöhnliche Kooperation mit Shell das Geschäft in Fahrt bringen.

Im Bergbau transportieren Muldenkipper bis zu 100 Tonnen an Rohstoffen pro Fahrt. (Foto: Bloomberg) Bergbaufahrzeug

Düsseldorf Das deutsch-estnische Start-up Skeleton Technologies hat seinen ersten Großauftrag vom Ölkonzern Shell erhalten. Mit Skeletons „Superbatterie“ will der Ölkonzern seine Fahrzeugflotte in der Bergbausparte aufrüsten. Die Technologie, die aktuell in Bussen und Lkw getestet wird, soll Energie möglichst schnell speichern und das Fahrzeug in kurzer Zeit wieder beschleunigen.

Im Rahmen des Projekts werden Muldenkipper, die in einer Fahrt bis zu 100 Tonnen Material aus den Minen transportieren, mit der Batterie ausgestattet. „In den nächsten sieben Jahren stellt der Bergbausektor für uns einen der größten Märkte mit einer Umsatzmöglichkeit von rund 95 Milliarden Euro dar“, erklärt Skeleton-Chef Taavi Madiberk.

Grischa Sauerberg, Vize-Chef von Shells Bergbausparte, spricht von einer unumgänglichen Transformation: „Die Herausforderung der Dekarbonisierung unserer Industrie ist enorm, aber nicht unüberwindbar.“ Die Kooperation zwischen dem Ölkonzern und dem Start-up Skeleton ist Teil von Shells „Charge On Innovation Challenge“.

