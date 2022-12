Stromspeicher Energy-Vault-Chef widerspricht Shortseller-Report – und erhebt Gegenvorwürfe

Energy Vault will mithilfe von Schwerkraft Energie speichern.

Zürich Das Unternehmen Energy Vault sieht sich in einem Shortseller-Report schweren Vorwürfen gegenüber. Diese weist Robert Piconi, Chef des schweizerischen Entwicklers von Stromspeicherlösungen, im Gespräch mit dem Handelsblatt als „grundlegend fehlerhaft und sachlich unzutreffend“ zurück.

Bleecker Street Research, hinter der Investor Chris Drose steht, unterstellt den Schweizern unter anderem, Investoren mit zu optimistischen Auftragsankündigungen in die Irre zu führen. Der Shortseller, der von einem fallenden Kurs der Energy-Vault-Aktie profitiert, zweifelt dabei die Umsatzzahlen des Unternehmens an.

In den Jahren 2022 und 2023 plant das Unternehmen mit zusammengenommen 680 Millionen Dollar Umsatz. Dieses Ziel habe man zuletzt zweimal bestätigt, bekräftigt Piconi: „Wir haben unsere Ziele auf der Grundlage unseres Auftragsbestands und unserer kommerziellen Pipeline klar vor Augen und werden uns nicht von Leerverkäufern ablenken lassen, die unseren Aktienkurs aus kurzfristigem persönlichem Gewinnstreben senken wollen.“

Energy Vault entwickelt Schwerkraft-Stromspeicher. Dabei soll überschüssige Energie genutzt werden, um mit Kränen schwere Betonblöcke Dutzende Meter in die Höhe zu ziehen. Sobald die Energie benötigt wird, sollen die Betonblöcke herabgelassen werden. Mit der frei werdenden Energie soll Strom erzeugt werden.

Die Technik ist angelehnt an ein Pumpspeicherwerk. Dieses nutzt überschüssige Energie, um Wasser bergauf zu pumpen. Bei Bedarf lässt man Wasser ins Tal ab, um eine Turbine zur Stromerzeugung zu betreiben.

Energy Vault hat die Unterstützung von prominenten Investoren wie der japanischen Softbank und dem arabischen Ölkonzern Saudi Aramco. Seit Februar ist das Start-up durch die Fusion mit einem Börsenmantel (Spac) an der New Yorker Börse notiert.

Piconi wirft dem Shortseller im Gegenzug essenzielle Fehler vor: Bleecker Street Research verwechsele etwa die Maßeinheit Megawatt mit Megawattstunden. Energy Vault gibt bei den meisten Projekten die Energie, die die Stromspeicher des Unternehmens liefern sollen, in Megawattstunden an. Dieser Wert pro Arbeitsstunde liegt um ein Vielfaches höher als die in Megawatt gemessene Nennleistung einer Anlage.

Der Shortseller wiederum wirft dem Unternehmen in seinem Report vor, Kreislaufgeschäfte mit einem Kunden zu betreiben. Im Fokus steht die Firma DG Fuels, ein Start-up für klimaneutrales Flugzeugbenzin. Energy Vault hat einen Großauftrag von DG Fuels für einen Schwerkraftspeicher erhalten, ist jedoch gleichzeitig an dem Auftraggeber beteiligt.

Das sei jedoch nicht unüblich bei zwei Start-ups und zudem veröffentlicht worden, sagt Piconi. Die potenziellen Einnahmen spielten ohnehin kurzfristig keine Rolle. „Wie öffentlich bekannt gegeben, beruht unsere Prognose für die Einnahmen im Jahr 2023 nicht auf den Projekterlösen von DG Fuels.“

Auch den Vorwurf, Energy Vault habe einen Projektvertrag mit einem Solarpark-Entwickler in Australien verkündet und Anleger glauben lassen, die Anlage liefere bereits Strom, will Piconi nicht stehen lassen. Aus der entsprechenden Mitteilung gehe eindeutig hervor, dass sich der Park noch in der Projektphase befinde.

Piconi hofft, dass die Attacke damit abgehakt sei: „Wir fokussieren uns darauf, Ergebnisse zu liefern“, sagte er dem Handelsblatt.

