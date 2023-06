 Stromverbrauch im Durchschnitt: Wie viel Strom verbrauchen die Deutschen?

Wie hoch ist der durchschnittliche Stromverbrauch im Haushalt? Wann ist er zu hoch? Die Durchschnittswerte des Stromspiegels verraten es.

Düsseldorf Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine sind die Energiepreise in Deutschland zeitweise stark gestiegen. Mittlerweile hat sich die Lage an den Energiemärkten wieder einigermaßen entspannt. Zudem drosselt hierzulande seit Anfang des Jahres die Strompreisbremse den Strompreis für Verbraucher.

Trotzdem ist es weiterhin empfehlenswert, den eigenen Energieverbrauch regelmäßig zu überprüfen. Um zu kontrollieren, wie viel Einsparpotenzial der Haushalt bietet, lohnt sich ein Blick auf den durchschnittlichen Stromverbrauch in Deutschland.

Stromverbrauch in Deutschland

Aktuellen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge betrug der gesamte Stromverbrauch in Deutschland im Jahr 2022 rund 519 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Das sind knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon verbrauchen private Haushalte etwa ein Viertel.

Stromverbrauch in deutschen Privathaushalten

Der Stromverbrauch in deutschen Privathaushalten sinkt seit Jahren. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis). Die Deutschen haben 2020 demnach 7,5 Prozent weniger Strom als 2010 verbraucht.

Jahre Gesamter Stromverbrauch in Privathaushalten

(in Mrd. kWh) 2010 140 2015 130 2016 129 2017 129 2018 128 2019 127 2020 129

Quelle: Destatis (Stand: Dezember 2022)

Durchschnittlicher Stromverbrauch in Deutschland

In Deutschland verbrauchen zwei zusammenlebende Menschen laut Stromspiegel.de im Schnitt jährlich 2.000 kWh Strom im Mehrfamilienhaus. Im Einfamilienhaus sind es 3.000 kWh, wenn das Warmwasser nicht mit Strom erzeugt wird. Die Website kalkuliert mit einem Strompreis von 40 Cent pro kWh (Durchschnitt 2022). Die Stromkosten beliefen sich demnach auf 800 oder 1.200 Euro.

Dabei gliedert sich der Stromverbrauch in folgende Bereiche:

Haushaltsbereich Anteil am Stromverbrauch

(in Prozent) Elektronische Unterhaltung 28 Sonstiges 17 Waschen und Trocknen 14 Licht 13 Kühl- und Gefriergeräte 11 Kochen 9 Spülen 8

Quelle: BDEW





Durchschnittlicher Stromverbrauch im Vergleich: der Stromspiegel

Den sogenannten Stromspiegel veröffentlicht die unabhängige Beratungsgesellschaft co2online jährlich gemeinsam mit dem Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft und dem Deutschen Mieterbund (DMB). Mit ihm können deutsche Privathaushalte ihren Stromverbrauch vergleichen. Für den Stromspiegel erheben die Verbände mehr als 360.000 Verbrauchsdaten und fassen sie zusammen.

Auch wenn sich die Energiepreise in Deutschland wieder beruhigt haben, lohnt sich oft ein Stromkostenvergleich. (Foto: imago images/Lichtgut) Strommasten und Stromleitungen

Durchschnittlicher Stromverbrauch: Singlehaushalt

Laut Stromspiegel verbraucht eine Person 2.050 kWh Strom pro Jahr im Durchschnitt. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro kWh belaufen sich die Stromkosten dann auf etwa 820 Euro.

Dabei macht es einen großen Unterschied, ob die Person in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus wohnt: Für einen im Einfamilienhaus lebenden Single berechnet der Stromspiegel einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.400 Kilowattstunden (kWh). Die jährlichen Stromkosten lägen bei etwa 960 Euro ohne Warmwasser.

Wer allein in einer Wohnung wohnt, verbraucht durchschnittlich 1.400 kWh Strom pro Jahr. Die Kosten für den Stromverbrauch liegen somit bei rund 560 Euro im Jahr ohne Warmwasser.

Lesen Sie zum Thema Strompreis auch:

Wer allein lebt, verbraucht im Schnitt mehr Strom als Menschen, die mit weiteren Personen zusammenwohnen. Das liegt an der elektrischen Grundausstattung: Kühlschrank, Fernseher und Waschmaschine gibt es sowohl in Ein-Personen- als auch Mehr-Personen-Haushalten. In Letzteren teilen sich die Kosten des Grundverbrauchs unter den Bewohnern auf.

Durchschnittlicher Stromverbrauch: Zwei- bis Fünf-Personen-Haushalt

Aus den Daten des Stromspiegels lassen sich die Werte für den durchschnittlichen Stromverbrauch in Mehr-Personen-Haushalten ablesen. Der Stromspiegel kalkuliert mit einem Durchschnittspreis von 40 Cent pro kWh. Daraus ergeben sich ohne Warmwasser folgende Kosten für Mehr-Personen-Haushalte:

Stromverbrauch in deutschen Mehr-Personen-Haushalten Kilowattstunden

Personen im Haushalt Durchschnittlicher Stromverbrauch (mit Warmwasser) Durchschnittlicher Stromverbrauch in der Wohnung

(ohne Warmwasser) Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ein- oder Zweifamilienhaus

(ohne Warmwasser) 2 2000 bis 3500 2000 3000 3 2600 bis 4500 2600 3600 4 2900 bis 5100 2900 4000 5 3000 bis 6300 3000 5000

Quelle: Stromspiegel (2023)

Stromkosten im Durchschnitt: Zwei- bis Fünf-Personen-Haushalte

Stromkosten von Mehr-Personen-Haushalten im Vergleich (ohne Warmwasser)

Personen im Haushalt Durchschnittliche Stromkosten

(Wohnung) Durchschnittliche Stromkosten (Einfamilienhaus) 2 800 € 1200 € 3 1040 € 1440 € 4 1160 € 1600 € 5 1200 € 2000 €

Mehr: Zwölf Tipps, die den Verbrauch von Strom und Gas im Büro senken.

Erstpublikation: 13.06.2023, 13:20 Uhr.