Studie Klima-Haltung des Arbeitgebers ist für 81 Prozent der jungen Deutschen mitentscheidend

Nachhaltigkeit wird auch bei der Berufswahl immer stärker zum Thema, zeigt eine aktuelle Erhebung. Was sie noch zeigt: Viele würden strengere staatliche Klima-Maßnahmen befürworten.

Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland würde es befürworten, wenn die Menge an Fleisch und Milchprodukten begrenzt würde, die zum Verkauf steht. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Fridays for Future Proteste

Düsseldorf Die große Mehrheit junger Arbeitnehmer achtet bei der Stellenwahl auf Nachhaltigkeit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die die Europäische Investitionsbank (EIB) am Dienstag veröffentlicht. Für 81 Prozent der 20- bis 29-Jährigen in Deutschland ist die Haltung eines potenziellen Arbeitgebers zum Klima ein wichtiges Kriterium.

Für 18 Prozent hat dieses Thema sogar oberste Priorität. Auch in der Gesamtbevölkerung spielt der Klimaaspekt eine entscheidende Rolle. Hier liegt der Anteil derer, die von einem potenziellen Arbeitgeber erwarten, dass er auf Nachhaltigkeit achtet, laut Studie bei 59 Prozent.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit diesem Meinungsbild ungefähr im Mittelfeld. Am wichtigsten ist das Klimathema bei der Jobwahl den Menschen in Portugal, wo 84 Prozent darauf achten. Die kleinste Rolle spielt der Aspekt in Estland (51 Prozent), dicht gefolgt von Finnland, Dänemark und Ungarn (jeweils 52 Prozent).