Tankrabatt Gesenkte Spritsteuer: Preise an Tankstellen fallen teils deutlich

Die seit heute gültige Subvention für Benzin und Diesel ist hoch umstritten. Doch tatsächlich fallen die Preise am Mittwochmorgen. Aber noch nicht an allen Tankstellen.

Die Preistafel einer Tankstelle in Opladen (NRW) vor und nach 24 Uhr in der Nacht auf Mittwoch. (Foto: dpa) Kraftstoffsteuersenkung

Düsseldorf Der ab diesem Mittwoch geltende Tankrabatt zur Entlastung von Autofahrern ist nach einer ersten Erhebung stärker spürbar als gedacht. Der ADAC und die Deutsche Presse-Agentur (dpa) haben an rund 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg am Morgen zwischen sechs und sieben Uhr die Spritpreise ausgewertet. Demnach haben zwar nicht alle Tankstellen ihre Preise stark gesenkt, bei der überwiegenden Mehrheit ergab sich allerdings bereits wenige Stunden nach der um Mitternacht erfolgten Steuersenkung ein klarer Unterschied.

Tatsächlich klappt die staatlich vorgesehene Preissenkung an der Zapfsäule wohl besser als im Vorfeld vermutet. Der Ölkonzern Shell sagte dem Handelsblatt: „Shell hat die Steuersenkung inklusive Umsatzsteuer in der Nacht zum ersten Juni an allen Stationen in Deutschland vollumfänglich weitergegeben.“