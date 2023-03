Technologie-Konzern Siemens wertet Siemens-Energy-Beteiligung um 1,6 Milliarden auf

Erst vor neun Monaten hatte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas das Aktienpaket um 2,7 Milliarden abgeschrieben. Nun macht Siemens diesen Schritt teilweise wieder rückgängig.

Die Siemens AG hält noch 32 Prozent an Siemens Energy. (Foto: dpa) Siemens-Firmenzentrale in München

München Siemens macht die milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung an seiner ehemaligen Energietechnik-Tochter Siemens Energy zum Teil wieder rückgängig. Die Aktien von Siemens Energy seien zuletzt so stark gestiegen, dass der Technologiekonzern den Wert seiner Anteile zum Quartalsende wieder um 1,59 Milliarden Euro erhöhen müsse, teilte die Siemens AG am Freitag mit.

Erst vor neun Monaten hatte Finanzvorstand Ralf Thomas das Aktienpaket um 2,7 Milliarden abgeschrieben, nachdem die Papiere bis auf 13,99 Euro gefallen waren. Mit der Komplettübernahme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa hatten die Aktionäre aber neues Vertrauen in den Energietechnik-Konzern gefasst. Trotz einer milliardenschweren Kapitalerhöhung lagen die Aktien am Freitag zum Handelsschluss bei 20,24 Euro. Die Siemens AG hält noch 32 Prozent an Siemens Energy.

