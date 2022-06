Thyssen-Krupp-Tochter Mitgesellschafter peilt Nucera-Börsengang für den Herbst an

Rom Die Thyssen-Krupp-Wasserstoff-Tochter Nucera könnte nach Angaben ihres Miteigentümers in wenigen Monaten einen neuen Anlauf für einen Teilbörsengang nehmen. Ein Listing von Nucera im Herbst sei das Ziel, sagte der Finanzvorstand des italienischen Elektrodenherstellers De Nora, Matteo Lodrini, am Donnerstag.

Das Familienunternehmen, das gerade selbst an die Mailänder Börse strebt, ist mit 34 Prozent an Nucera beteiligt, 66 Prozent liegen beim Industriekonzern Thyssen-Krupp. Nucera plant und baut Elektrolyseure, Anlagen zur Herstellung von „grünem Wasserstoff“.

Mehrheitseigner Thyssen-Krupp hatte die Börsenpläne für Nucera wegen der wackligen Kapitalmärkte in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Emission sollte dem Unternehmen 600 Millionen Euro frisches Kapital bringen. „Wir streben weiterhin einen Börsengang von Thyssen-Krupp Nucera an“, erklärte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag. „Die Entscheidung für einen möglichen Börsengang hängt nach wie vor auch vom Marktumfeld ab, daher prüfen wir weiterhin alle Optionen.“

Konzernchefin Martina Merz hatte angekündigt, dass Thyssenkrupp die Mehrheit der Anteile behalten will. Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Thyssen-Krupp ist selbst an diversen Projekten beteiligt. Zudem will der Konzern seine Stahlproduktion mit dem Stoff klimafreundlicher aufstellen.

