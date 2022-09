Treuhandverwaltung Bund übernimmt Kontrolle bei Rosneft: Hamburger Krisenmanager steuert Ölversorger

Der Restrukturierungsspezialist Christoph Morgen ist neuer Geschäftsführer der Rosneft-Gruppe. Er soll bald noch einen Raffinerie-Experten als Partner bekommen.

Der Jurist und Betriebswirt ist als Geschäftsführer der deutschen Töchter des russischen Ölversorgers eingesetzt worden. (Foto: dpa) Christoph Morgen

Düsseldorf Es war so etwas wie ein kleiner Ritterschlag. „Die Mitglieder des Gravenbrucher Kreises haben in ihrer gestrigen Versammlung Dr. Christoph Morgen, Partner in der Hamburger Kanzlei Brinkmann & Partner, in ihren Kreis aufgenommen“, teilte deren Sprecher Lucas Flöther im März 2021 mit.

Als insgesamt 21. Mitglied zog Morgen in Deutschlands wichtigsten Zusammenschluss von Insolvenzverwaltern und Restrukturierungsexperten ein. In dem Kreis kommen die führenden Experten für überregionale Restrukturierungen und Sanierungen von Unternehmen zusammen.

Rund eineinhalb Jahre später ist der 46-Jährige nun mit einer Aufgabe betraut, die auch für einen erfahrenen Insolvenz- und Restrukturierungsspezialisten außergewöhnlich ist. Die Bundesnetzagentur hat den als Fachanwalt für Insolvenzrecht, Betriebswirt und Steuerberater gleich dreifach qualifizierten Hamburger Sanierungsexperten am Freitag als Geschäftsführer der Rosneft-Gruppe eingesetzt.