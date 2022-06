Ukraine-Krieg 30 Prozent weniger als möglich: Gazprom liefert deutlich weniger Gas durch Nord Stream 1

Der russische Energieriese gibt an, wegen einer fehlenden Turbine an der Pipeline die Liefermenge zu reduzieren. Die Gaspreise könnten weiter zulegen.

Seit 2011 fließt hier russisches Gas. (Foto: dpa) Ostseepipeline Nord Stream 1

Düsseldorf Der russische Energiekonzern Gazprom drosselt seine Gaslieferungen erheblich. Schon am Dienstagmorgen floss deutlich weniger Gas als in den Vortagen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Gerade mal 112 Millionen Kubikmeter kommen noch aus Russland an, 30 Prozent weniger, als möglich wären. Der russische Energiekonzern Gazprom verkündete sogar, dass die maximale Liefermenge noch weiter reduziert werden müsse.

Grund seien Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens, teilte der Staatskonzern am Dienstag über die russische Nachrichtenagentur Tass mit. Ein Gasverdichteraggregat sei nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen.

Tatsächlich bestätigt Siemens Energy die Meldung des russischen Gazprom-Konzerns: „Um den Betrieb der Pipeline aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, dass Turbinen regelmäßig überholt werden“, sagt eine Sprecherin des Energietechnik-Spezialisten. Siemens hatte seine Energietechnik 2020 in die neue Siemens Energy abgespalten.