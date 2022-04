Ukraine-Krieg Energiekonzerne bereiten neue Zahlungswege für russisches Erdgas vor

Düsseldorf Die Forderung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Zahlungen für Erdgas nur noch in Rubel zu leisten, bringt europäische Energiekonzerne in Bedrängnis. Schon bald sind die ersten Rechnungen fällig. Daher bereiten sich Versorger wie die deutsche Uniper und die österreichische OMV laut Brancheninsidern darauf vor, Konten bei der Gazprombank zu eröffnen, wie das Handelsblatt am Mittwoch berichtete.

Westliche Staaten wie Deutschland müssen nach russischer Darstellung seit Anfang April Konten bei der Bank eröffnen, um weiter Gas zu erhalten. Es könnten weiter Euro oder Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die Gazprombank tausche das Geld dann in Rubel und überweise den Betrag an den Staatskonzern Gazprom.

Russland droht mit einem Lieferstopp, wenn nicht in Rubel bezahlt werde. Das ist auch die offizielle Begründung für den russischen Lieferstopp in Richtung Polen und Bulgarien am Mittwoch.

In der Praxis gehen die Unternehmen aber offenbar verschiedene Wege. So sagte ein Uniper-Sprecher dem Handelsblatt am Donnerstag, der Konzern arbeite an einer Lösung, bei der das Unternehmen direkt in Euro an eine Bank in Russland überweise. Es sei ihm nichts davon bekannt, dass Uniper versuche, ein Konto bei einer Gazprombank-Niederlassung in Europa zu eröffnen.

Das Unternehmen sei dabei, „die Voraussetzungen zu schaffen, um den vorgesehenen Zahlungsweg ermöglichen zu können“. Dazu würde sich Uniper mit der Bundesregierung austauschen. Der Energielieferant wolle „keinesfalls gegen Sanktionen verstoßen“, sagte der Sprecher.

OMV wiederum will laut einem Bericht der „Financial Times“ bei der Gazprombank in der Schweiz ein Rubel-Konto zur Bezahlung der Gaslieferungen eröffnen. „Wir haben die Information von Gazprom über die Zahlungsmodalitäten im Hinblick auf die EU-Sanktionen analysiert und arbeiten nun an einer sanktionskonformen Lösung“, erklärte ein OMV-Sprecher.

Der deutsche Gaskonzern VNG betonte, dass sie „unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen, was selbstverständlich das Sanktionsrecht umfasst“, alle Maßnahmen ergreife, um die Versorgung weiterhin sicherzustellen. Auch RWE prüft nach Handelsblatt-Informationen im Austausch mit den Behörden, wie genau Zahlungen in Zukunft geleistet werden können.

Die Termine, zu denen Unternehmen ihre Gasrechnungen an Russland bezahlen müssen, können unterschiedlich sein. Das kann auch der Grund dafür sein, dass Versorger in Bulgarien und Polen bereits eine Entscheidung treffen mussten, andere Firmen wie Uniper und OMV aber noch an Lösungen arbeiten können.

Kritiker werfen den Unternehmen vor, mit dem vom Kreml angestrebten Zahlungssystem Sanktionen der Europäischen Union zu umgehen. Die EU-Kommission will mit allen Mitteln verhindern, dass Gasrechnungen in Rubel bezahlt werden, da dies einen Verstoß gegen die eigenen Russlandsanktionen darstellen würde. Sie hatte aber gleichzeitig am 21. April den Umweg über die europäische Gazprombank ausgearbeitet, um Gasrechnungen unter den Sanktionsgesetzen begleichen zu können.

Es bleibt fraglich, welchen Weg Russland akzeptiert

Ob Putin die umgewandelten Euro-Zahlungen akzeptiert, bleibt jedoch abzuwarten. Ein Kremlsprecher drohte am Mittwoch anderen Staaten, darunter Deutschland, mit ähnlichen Schritten wie bei Polen und Bulgarien, sollten die Zahlungen beim Staatskonzern Gazprom künftig nicht in Rubel eingehen.

„Die Forderung Russlands, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, verstößt gegen die Verträge, die die Zahlung in Euro oder Dollar festlegen. Stellt Gazprom die Belieferung in der Folge ein, handelt es sich um eine Vertragspflichtverletzung, aus der gegebenenfalls Schadensersatzansprüche resultieren können“, sagt Energierechtsanwältin Anna von Bremen von der Kanzlei Raue.

Kremlsprecher Dmitri Peskow deutete am Mittwoch an, dass der von der EU vorgeschlagene Zahlungsweg auch für Russland akzeptabel sei. Unklar bleibt, wie belastbar diese Zusage ist. In den kommenden Tagen dürften viele Rechnungen fällig werden. Gerüchte, vier europäische Käufer hätten bereits in Rubel beglichen, bestätigten sich am Mittwoch nicht.

Deutsche Energiekonzerne stellten derweil klar: „Durch die aktuelle Entwicklung hat sich die konkrete Versorgungslage in Deutschland zunächst einmal nicht verändert“, so ein Sprecher des Energiekonzerns EnBW. Der Vorgang zeige aber, dass es richtig gewesen sei, dass sich Bundesregierung, Behörden und Unternehmen bereits seit längerer Zeit intensiv auf die Möglichkeit einer Gasmangellage vorbereiten. „Diese Vorbereitungen gehen auch bei uns intensiv weiter.“

Kein vollständiger Gasersatz möglich

Aktuell steht erst einmal das Ausloten von Alternativen im Vordergrund. Zunächst könnte man zeitweise auf die deutschen Gasspeicher zurückgreifen, deren Füllstand aktuell bei 33,5 Prozent liegt – Tendenz steigend, solange das Gas aus Russland eben noch fließt.

Die Gespräche mit Gasförderländern wie den Niederlanden, Norwegen und anderen laufen schon seit Wochen. Beide Länder haben zugesichert, mehr Erdgas liefern zu wollen. In den Häfen von Rotterdam buchen Unternehmen wie Uniper neue Kapazitäten für den Import von verflüssigtem Erdgas hinzu.

Zusätzlich arbeiten Politik und Unternehmen an der Beschaffung von vier schwimmenden LNG-Terminals für Deutschland. Schon Ende des Jahres soll der erste temporäre Anlandeplatz für Flüssigerdgas aus den USA und Katar seine Arbeit aufnehmen können. Bis dahin gilt es, so viel Gas zu sparen wie möglich, Abhängigkeiten zu verringern und Alternativen einzusetzen.

Ein Beispiel ist die Fernwärme: Hier sind fossile Energieträger wie Gas derzeit noch die wichtigsten Energielieferanten. Nun versuchen einige Unternehmen, mehr Energie aus Alternativen wie Müllverbrennungsanlagen, solarthermischen Anlagen oder Großwärmepumpen zu beziehen. Vollständig ersetzen lassen sich die Gaslieferungen aus Russland damit allerdings nicht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte am Mittwoch in Berlin, dass die Abhängigkeit noch 35 Prozent betrage. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bezog Deutschland noch 55 Prozent seiner Erdgasimporte aus Russland.

Bislang visiert die Bundesregierung an, 2024 komplett von russischem Gas unabhängig zu sein. Auf die Frage, ob das durch die erzielten Fortschritte schon im kommenden Jahr möglich sein werde, antwortete Habeck: „Natürlich ist es nicht realistisch nach deutscher Zeit. Und trotzdem müssen wir in irgendeiner Form das Unrealistische probieren.“

