Ukraine-Krieg Gashändler fürchten Boykott: Nach Uniper beantragt auch VNG einen Milliardenkredit

Die hohen Gaspreise bringen große Energieunternehmen in die Bredouille. Die EnBW-Tochter Verbundnetz Gas will sich mit einem Kredit von der KfW sichern.

Seit 2021 werden von dem Unternehmen pro Jahr weitere 3,5 Milliarden Kubikmeter aus Russland importiert. (Foto: AP) VNG-Erdgasspeicher

Düsseldorf, Berlin In der deutschen Energiewirtschaft wächst die Angst vor einem Ausfall der Gaslieferungen aus Russland. Nach Informationen des Handelsblatts will sich nach Uniper auch ein zweiter großer Gasimporteur, Verbundnetz Gas (VNG), mit einem Milliardenkredit von der KfW für den Notfall absichern. VNG habe einen entsprechenden Antrag gestellt, hieß es in Branchenkreisen.

Das Unternehmen erklärte auf Anfrage, für die Zukunft sei „nicht völlig auszuschließen, dass sich in kurzer Zeit Entwicklungen ergeben, die die aktuell komfortable Finanzsituation der VNG stark beanspruchen könnten“. Weiter hieß es: „Um hier für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, ist VNG in Kontakt mit den zuständigen Stellen der Bundesregierung und den Verbänden.“