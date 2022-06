Ukraine-Krieg Gazprom liefert deutlich weniger Gas durch Nord Stream 1

Der russische Energieriese schiebt einen Defekt an der Pipeline für die Reduktion der Liefermenge vor. Die Gaspreise könnten weiter zulegen.

Signifikant weniger Gas. (Foto: dpa) Rohrsystem der Nord Stream 1

Düsseldorf Schon am Dienstagmorgen floss deutlich weniger Gas als in den Vortagen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Gerade mal 112 Millionen Kubikmeter kommen noch aus Russland an, 30 Prozent weniger, als möglich wären. Der russische Energiekonzern Gazprom verkündete sogar, dass die maximale Liefermenge noch weiter reduziert werden müsse.

Grund seien Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens, teilte der Staatskonzern am Dienstag über die russische Nachrichtenagentur Tass mit. Ein Gasverdichteraggregat sei nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Mit der alljährlichen Wartung habe dieser Ausfall nichts zu tun, heißt es aus Expertenkreisen. Bei der jährlichen Untersuchung der Riesenpipeline, die etwa zwei Wochen lang dauert, kommt es regelmäßig zu Komplettausfällen. Diese wurden bislang allerdings immer langfristig angekündigt und fielen meist auf die Sommermonate oder den September.