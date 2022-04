Ukraine-Krieg Hohe Energiepreise und Angst vor einem Gasembargo sorgen für Boom bei Erneuerbaren

Deutschland bangt um die Versorgung mit Gas, Öl und Kohle. Die Verkaufszahlen für Solaranlagen, Speicher und Wärmepumpen gehen immer weiter nach oben.

Immer mehr Menschen kaufen Solaranlagen in Kombination mit Speichern. (Foto: dpa) Photovoltaik

Berlin, Düsseldorf Rekordpreise für Gas und Öl sowie die Angst vor einer Versorgungskrise mit Blick nach Russland treiben die Nachfrage für erneuerbare Energien massiv nach oben. Schon seit Monaten boomt der Absatz von Solaranlagen, Speichern und Wärmepumpen.

Am Mittwoch stellte der Bundesverband der Energiespeichersysteme (BVES) neue Zahlen für das Jahr 2021 vor: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz der Branche um fast 30 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro gewachsen und hat damit einen neuen Rekordwert erreicht.

In den vergangenen Wochen zog das Wachstum noch einmal merklich an: „Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs geht die Nachfrage nach Speichern rapide nach oben“, sagt BVES-Geschäftsführer Urban Windelen im Gespräch mit dem Handelsblatt. Auch in diesem Jahr rechnet der Verband mit zweistelligen Wachstumsraten.

