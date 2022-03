Ukraine-Krieg „In kurzer Zeit nicht zu ersetzen“ – So abhängig ist die deutsche Wirtschaft von russischem Erdöl

Die USA stoppen den Kauf von russischem Öl und Gas. Sollte Europa nachziehen, drohen etwa Raffinerien oder Chemiekonzernen große Probleme.

Die Fabrik in Sachsen-Anhalt ist direkt auf Erdöl aus Russland angewiesen. (Foto: dpa) Raffinerie Leuna

Düsseldorf In deutschen Energieunternehmen laufen die Überlegungen auf Hochtouren: Wie lässt sich Erdöl aus Russland ersetzen? Von heute auf morgen gar nicht, ist die einhellige Antwort. Trotzdem müssen sich die Firmen genau auf diesen Fall einstellen.

Am Dienstag haben die USA angekündigt, den Import russischer Energielieferungen zu stoppen. Auch die Ölkonzerne Shell und BP werden künftig weder Gas noch Öl aus Russland kaufen. Dabei könne es in einigen Raffinerien zu reduzierter Produktion kommen, warnte Shell.

Weil Russland jedoch einer der größten Erdölproduzenten der Welt ist, schränkt diese Entscheidung die Konzerne in ihrem Geschäft massiv ein. Zusätzliche Produkte bietet Shell in Deutschland deswegen bereits seit Montag nicht mehr im Großhandel an. Von jetzt an wird nur noch beliefert, wer einen festen Vertrag hat. Die Versorgung sei jedoch weiterhin sichergestellt, betont Shell.

