Ukraine-Krieg Kein Öl und Gas mehr: Shell stellt Russland-Geschäft ein

Nach massiver Kritik will Shell kein russisches Öl und Erdgas mehr kaufen. Auch alle Shell-Tankstellen in Russland sollen geschlossen werden.

Shell war noch vor wenigen Tagen in die Kritik geraten, weil das Unternehmen eine Ladung Öl aus Russland gekauft hatte. (Foto: dpa) Energiekonzern Shell

London Der Energiekonzern Shell kauft als Reaktion auf den Ukraine-Krieg kein Öl und Erdgas aus Russland mehr ein. Auch die Tankstellen in Russland würden geschlossen und alle anderen Aktivitäten dort eingestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Außerdem will Shell in Abstimmung mit involvierten Regierungen „so schnell wie möglich“ russisches Erdöl aus den eigenen Lieferketten entfernen, allerdings wird dies nach Angaben des Unternehmens mehrere Wochen dauern und zu Engpässen in einigen Raffinerien führen. Auch das Geschäft mit russischem Pipeline-Gas sowie Flüssiggas soll Stück für Stück zurückgefahren werden. Dabei sei man jedoch auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und Energieversorgern angewiesen, betonte Shell.

„Diese gesellschaftlichen Herausforderungen zeigen das Dilemma, Druck auf die russische Regierung wegen ihrer Gräueltaten in der Ukraine auszuüben und gleichzeitig eine stabile, sichere Energieversorgung in Europa zu gewährleisten“, sagte Shell-Chef Ben van Beurden einer Mitteilung zufolge.

Erst vor einigen Tagen hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Shell dafür kritisiert, weiterhin russisches Öl zu kaufen. Die Entscheidung der vergangenen Woche, eine Ladung russisches Rohöl zu kaufen, sei falsch gewesen, teilte der Shell-Vorstandsvorsitzende Ben van Beurden mit. Die Gewinne aus den verbleibenden Mengen russischen Öls, die noch verarbeitet würden, sollten in einen Hilfsfonds eingezahlt werden.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Kuleba erklärte, Shell habe das Öl am Freitag stillschweigend eingekauft. Er forderte die Öffentlichkeit auf, Druck auf den Konzern und anderen Firmen auszuüben, um solche Geschäfte zu stoppen. Vergangene Woche erklärte Shell, es sei schockiert über den Verlust von Menschenleben in der Ukraine. Der Konzern kündigte an, seine Joint Ventures mit dem russischen Staatskonzern Gazprom zu beenden. Mehr: Gazprom-Tochter Wingas schränkt Gashandel in Deutschland ein