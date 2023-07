Ausgerechnet die russische Nuklear-Industrie ist von Sanktionen weitgehend ausgenommen. Davon profitiert auch Siemens Energy, kritisiert Greenpeace. Der Konzern wehrt sich.

Die Geschäfte für den russischen Atomkonzern laufen gut. (Foto: IMAGO/SNA) Rosatom

Düsseldorf, München Den Bezug von Kohle, Erdgas und Öl aus Russland hat die Europäische Union (EU) sanktioniert oder heruntergefahren. Doch ausgerechnet die russische Nuklearindustrie ist von Sanktionen bislang weitgehend ausgenommen.

Davon profitiere nicht nur der russische Staatskonzern Rosatom, sondern auch europäische Unternehmen wie der französische Kernkraftbetreiber Framatome und der Münchener Technologiespezialist Siemens Energy, kritisiert die Nichtregierungsorganisation Greenpeace in einem neuen Report, der dem Handelsblatt vorab vorliegt.

„Große europäische Unternehmen haben laufende Verträge im Wert von Hunderten Millionen Euro für den Export ihrer Spitzentechnologie und ihres Fachwissens in russische Kernkraftwerke und in die Nuklearprojekte Rosatoms im Ausland“, so Greenpeace. EU-Unternehmen trügen „durch die Bereitstellung ihrer Technologie und ihres Fachwissens direkt zur Aufrechterhaltung und Ausweitung der Geschäftstätigkeit von Rosatom bei – und damit indirekt auch zur Fortführung des Angriffs auf die Ukraine“.

Die Organisation fordert die Sanktionierung solcher Geschäfte. Auch bestehende Verträge müssten aufgelöst werden.

