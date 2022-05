Ukraine-Krieg Ukraine stellt Gastransfer nach Europa teilweise ein

Auch in Österreich ist die Abhängigkeit von russischem Erdgas groß.

Brüssel, Düsseldorf Seit Mittwochmorgen leitet die Ukraine kein russisches Gas mehr durch das Gebiet Luhansk im Osten des Landes. Damit fällt fast ein Drittel der täglich nach Europa transportierbaren Höchstmengen weg. Das teilte der ukrainische Gasnetzbetreiber GTSOU am Mittwochmorgen mit.

Das Unternehmen begründet den Ausfall damit, dass es aufgrund der russischen Besatzung unmöglich geworden sei die entsprechenden Verteilstationen zu kontrollieren und beruft sich auf „höhere Gewalt“. Der russische Erdgaskonzern Gazprom widerspricht den Vorwürfen und erklärte, die Ukrainer hätten in den vergangenen Wochen ganz „ungestört“ in Sochraniwka gearbeitet. Die nun wegfallenden Lieferungen stattdessen über andere Routen umzuleiten, sei technisch nicht möglich, sagte Gazprom der Agentur Interfax zufolge.

Die Konsequenzen für Europa sind schwer abzusehen. Deutschland dürfte von den Entwicklungen allerdings kaum betroffen sein. „Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gesichert“, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Das versichert auch die Bundesnetzagentur.

Die Gasmengen, die über die Ukraine im bayerischen Waidhaus nach Deutschland fließen, seien infolge der Transit-Reduzierung gegenüber Dienstag zwar um gut 25 Prozent zurückgegangen. „Diese Mengen werden aktuell durch höhere Flüsse insbesondere aus Norwegen und aus den Niederlanden ausgeglichen“, so die Behörde.

Die Hauptroute für den Transit von russischem Gas nach Europa läuft über die Pipeline Nord Stream 1. Russischen Angaben zufolge liefen über die Ostsee-Verbindung zuletzt jährlich 60 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Europa. Die nun betroffene Verteilerstation Sochraniwka kann dagegen maximal 32,6 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag liefern.

Außerdem gibt es in der Ukraine nicht nur eine Transit-Pipeline, sondern ein landesweites Netz, das zur eigenen Gasversorgung ebenso wie für den Transit benutzt wird. Das macht es schwierig zu prognostizieren, welches EU-Land von einem Transitstopp betroffen wäre. Es gebe jeweils ein halbes Dutzend Gasübergangspunkte beim Eintritt und Austritt in der Ukraine, sagt Energieexperte Georg Zachmann vom Brüsseler Thinktank Bruegel.

Deshalb könne man nicht sagen, dass das Gas von einem bestimmten Übergangspunkt in ein bestimmtes Land fließe. Da Gazprom die Transitverträge unterschrieben habe, müsse auch Gazprom darüber entscheiden, wohin weniger geliefert werden soll. Gazprom betonte am Mittwoch einmal mehr, alle seine Verpflichtungen gegenüber europäischen Kunden zu erfüllen.

Allerdings führe jede Verknappung dazu, dass die Preise steigen. „Wir sind insgesamt sehr knapp mit Gas in Europa“, sagt Zachmann. Russland liefere nur noch weniger als zwei Milliarden Kubikmeter pro Woche. „Jedes bisschen, was fehlt, schlägt sich in den Preisen nieder.“

Die Gaspreise für Juni zogen an der niederländischen TTF Börse bereits am Dienstagabend wieder etwas an, nachdem bekannt geworden war, dass die Gaslieferungen über Luhansk eingestellt werden sollen. Nach einem Anstieg auf 103 Euro je Megawattstunde (MWh) bis zum Mittwochmorgen, fielen sie im Laufe des Vormittages jedoch wieder auf 96 Euro. Liegen damit aber immer noch deutlich höher als ein Jahr zuvor. Damals kostete eine MWh lediglich knapp 19 Euro.

Russland treibt den Preis in die Höhe

Experten warnen, Russland treibe die Preise künstlich in die Höhe. Der Chef des ukrainischen Energieversorgers Naftogaz, Jurij Witrenko, hatte erst vor kurzem gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt, dass der Transit von russischem Gas durch die Ukraine nach Westeuropa in Gefahr geraten könne, wenn Russland seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur fortsetzen sollte.

Seit Russland die Langfristverträge mit Polen und Bulgarien aufgekündigt habe, gelte das Land nicht mehr als verlässlicher Lieferant, sagt Zachmann. „Jetzt spielen sie kurzfristige Spiele. Gazprom hat ein Interesse daran, Unfrieden zu stiften und die Preise in die Höhe zu treiben.“

Immer wieder diskutiert die Europäische Union über ein Gasembargo. Aber Deutschland ist stark abhängig von russischem Erdgas. Zwar sank der Anteil russischer Erdgasimporte nach Angaben des Wirtschaftsministeriums seit Kriegsbeginn immerhin von zuvor 55 Prozent auf etwa 35 Prozent. Ein Gasembargo schließt die Bundesregierung allerdings auch weiterhin aus. Bis zum Sommer 2024 ist zunächst eine schrittweise Verringerung auf zehn Prozent des Gasverbrauchs geplant.

