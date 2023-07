Vattenfall Investoren verlieren Interesse an Berliner Fernwärmenetz

Frankfurt, Düsseldorf Der Versorger Vattenfall steht in Berlin vor einem Scherbenhaufen. Das schwedische Unternehmen wollte seine Fernwärme-Firma meistbietend verkaufen, wobei eine Bewertung von mehr als drei Milliarden Euro im Raum stand.

Mithilfe der Investmentbank Citi organisierte Vattenfall einen Verkaufsprozess für das Tochterunternehmen Stadtwärme. Doch die Nachfrage war verhalten. Von den bekannten Interessenten aus dem Kreis der Infrastrukturinvestoren – wie Macquarie, Brookfield oder CPPIB – gab Finanzkreisen zufolge bis zu der Frist, die vor wenigen Tagen ablief, keiner ein bindendes Angebot ab.

Grund ist die Befürchtung der Infrastrukturinvestoren, von der Berliner Landesregierung ausgebootet zu werden, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Zuletzt hatte der Berliner CDU-Fraktionschef Dirk Stettner in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ erklärt, er halte Enteignungen gegen Entschädigung im Energiebereich für denkbar.

Für das Land Berlin ist es wichtig, die Fernwärme-Infrastruktur in der eigenen Stadt zu erwerben. Die Berliner sollen in Zukunft klimafreundlicher heizen. Das geht mit Wärmepumpen – aber auch mit Fernwärme. Dabei wird Wärme beispielsweise von großen Kraftwerken durch Rohre zu den Haushalten geleitet.

Umweltfreundlich ist das nur, wenn die Wärme ohne fossile Brennstoffe erzeugt wird. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sagte am Montag bei der Vorstellung des neuen Leitbilds ihrer Verwaltung für die Jahre bis 2026: „Wir müssen bei der Fernwärme klimaneutral werden.“

Land Berlin interessiert sich auch für Gasleitungen

Während das Land Berlin seinen Zielen beim Fernwärme-Erwerb näher zu kommen scheint, rücken Unternehmen zunehmend von der Idee ab, sich an einem Kauf zu beteiligen. Eon und Engie hatten ursprünglich ein Bieterkonsortium mit der Stadt für die Stadtwärme gebildet, waren aber zuletzt ausgestiegen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Vattenfall erklärte, eine Entscheidung über den Verkauf des Wärmegeschäfts werde im Laufe dieses Jahres erwartet. Zu weiteren Details äußerte sich das Unternehmen nicht. Die bei den Verhandlungen federführende Berliner Senatsverwaltung für Finanzen lehnte eine Stellungnahme ab. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hatte am Montag erklärt, das Land beteilige sich am Stadtwärme-Bieterverfahren.

Die neue Berliner Regierung aus CDU und SPD hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie die Berliner Fernwärme kaufen – und außerdem eine Mehrheit am Berliner Gasanbieter Gasag übernehmen will. Auch Gasleitungen spielen in der Organisation der Energie- und Wärmewende eine wichtige Rolle.

Das Land Berlin könnte schließlich die Geschäfte mit Fernwärme und Gas fusionieren, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. So würde das Land über beide Infrastrukturen die Kontrolle erlangen.

Die Gasag-Anteile dürfte das Land Berlin ebenfalls dem Versorger Vattenfall abkaufen, dem die Firma zusammen mit dem deutschen Netzbetreiber Eon und dem französischen Energiekonzern Engie gehört. Über eine Einbringung der Stadtwärme bei der Gasag würde Berlin sich die Mehrheit sichern, hätte allerdings weiterhin Eon und Engie als operative Partner mit Kenntnis der Branche an Bord.

Vattenfall hat bisher versucht, die beiden Deals getrennt voneinander zu halten und explizit nur einen Verkaufsprozess für die Stadtwärme gestartet, dabei betont, dass es keinen bevorzugten Käufer gebe. Private Investoren überzeugte das aber offenbar nicht.

Die ehemalige rot-grün-rote Landesregierung in Berlin hatte sich bereits 2016 darauf verständigt, eine Rekommunalisierung der Stadtwärme zu prüfen. Nach dem Regierungswechsel zu Schwarz-Rot in diesem Jahr steht im Koalitionsvertrag, dass sowohl die Stadtwärme als auch eine Mehrheit an der Gasag erworben werden sollen, um einen integrierten Netzbetrieb für Gas und Wärme zu schaffen. Das Stromnetz hatte Berlin bereits 2021 von Vattenfall für 2,14 Milliarden Euro zurückgekauft.

Teure Dekarbonisierung der Wärmeversorgung

Die Stadt Berlin hatte ursprünglich geplant, auch externe Kapitalgeber für die Übernahme der Stadtwärme an Bord zu holen. Das ist derzeit nicht mehr Teil der Überlegungen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Die Kosten für den Kauf der Anteile und die Investitionen in die Dekarbonisierung der Energieversorgung dürften hoch ausfallen. Berlin will bis 2045 klimaneutral werden und bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Der Umweltsenat der Stadt hatte im September 2021 in einer Strategiestudie die Pläne zur künftigen Wärmeversorgung der Hauptstadt dargelegt. Derzeit stammt mehr als die Hälfte der Wärme aus Kohlekraftwerken, die nach bisherigen Planungen vor allem durch neue Gaskraftwerke ersetzt werden sollten.

Gas wird trotz der Folgen des Ukrainekriegs in den kommenden Jahren als Übergangsenergieträger nötig sein, sagen Experten. Die geplante Umstellung auf Gas, aber auch Erdwärme, industrielle Abwärme, Biogas, Wasserstoff und Wärmeerzeugung mithilfe von Strom aus regenerativen Quellen dürfte zwei bis vier Milliarden Euro kosten.

Am Montag gab Vattenfall bekannt, bis 2030 die Fernwärme aus 40 Prozent erneuerbaren Energien und bis 2040 alle Wärme so gut wie klimaneutral zu erzeugen. Wie hoch die Kosten dafür ausfallen, wurde nicht präzisiert. Die hohen Investitionen sind Vattenfall aber laut Unternehmenskreisen zu viel, darum hatte der Konzern den Verkaufsprozess gestartet.

Erstpublikation: 04.07.2023, 13:48 Uhr