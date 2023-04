 Viessmann-Verkauf: Hat der Mittelstand die Wärmewende verschlafen?

Lange dominierten Viessmann, Vaillant und Bosch in deutschen Heizungskellern. Jetzt verkauft Viessmann sein Hauptgeschäft an einen US-Konkurrenten. Die Branche steht gewaltig unter Druck.

Düsseldorf, Berlin Es ist ein Deal mit politischer Tragweite. Heizungsbauer Viessmann, seit seiner Gründung 1917 in Familienhand, verkauft sein Hauptgeschäft in die USA, das hatten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen dem Handelsblatt berichtet. Der Konzern bestätigte den Deal am Dienstagabend. Demnach verkauft Viessmann seine Klimasparte einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten Carrier Global. Laut dem US-Unternehmen für zwölf Milliarden Euro.

Im Gegenzug übernimmt die verbleibende Viessmann-Gruppe ein Aktienpaket und wird einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns. Die Gründerfamilie erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form von Carrier-Aktien. Viessmann-Chef Max Viessmann zieht in den Verwaltungsrat von Carrier ein. Carrier-Chef David Gitlin sprach von einer „spielverändernden Gelegenheit“.

