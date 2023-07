 Wärmepumpe, Gasheizung: So teuer sind Heizungen in Deutschland mittlerweile

Die Kosten für Heizungen inklusive Montage sind in den vergangenen beiden Jahren stark angestiegen.

Düsseldorf Innerhalb von zwei Jahren sind die Preise für Gasheizungen um 66 Prozent gestiegen. Kostete sie 2021 noch 6000, sind es aktuell 10.000 Euro. Damit belegt die fossile Wärmeanlage aber sogar nur Platz zwei der teuersten Heizungen. Spitzenreiter ist die Holzheizung.

Wie teuer Heizungen geworden sind, zeigen Zahlen der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Auswertung liegt dem Handelsblatt exklusiv vor. Stefan Materne, Referent im Team Energieberatung der Verbraucherzentrale Bundesverband, sagt: „Der Markt ist überhitzt.“

Kostete eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Jahr 2021 noch 20.000 Euro inklusive Montage, sind es zwei Jahre später durchschnittlich bereits 31.000 Euro. Schon von 2021 auf 2022 ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe um 20 Prozent teurer geworden, ein Jahr darauf sogar um 29 Prozent.

Doch nicht nur die Preise für Wärmepumpen sind stark gestiegen. Pelletheizungen etwa sind auch deutlich teurer geworden. Hat sie samt Montage im Januar 2021 noch 27.000 Euro gekostet, waren es im März 2023 bereits 37.000 Euro, eine Preissteigerung von 37 Prozent.

Nicht nur der Krieg zwischen der Ukraine und Russland mit der daraus folgenden Energiekrise hat die Verkaufszahlen für Heizungen aller Art nach oben getrieben. Auch die monatelange Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird von Experten für die Heizungsinflation verantwortlich gemacht.

Wie groß die Nachfrage ist, zeigen die Zahlen neu installierter Anlagen. 2021 wurden 929.000 neue Heizungen installiert. 2022 waren es schon 980.000, darunter 236.000 Wärmepumpen, 598.500 Gasheizungen und 64.500 Pellet-Heizungen.

„Alle Heiztechniken sind durchschnittlich 25 Prozent teurer geworden“, sagt Materne. Der gelernte Heizungsbauer spricht von sogenannten Abwehrangeboten. Die Nachfrage ist so groß, dass die Betriebe nicht mehr hinterherkommen. Mit hohen Preisen versuche man, die Kundenflut abzuwehren. „Manche Handwerker bieten ihre Heizungen zwei- bis dreimal so teuer an wie der Durchschnitt.“

Die Preise fragen Materne und sein Team bei den lokalen und regionalen Energieberatungen ab. Die übermitteln der Verbraucherzentrale die Angebote von Handwerkern für Heizungen, die ihnen vorliegen. Anschließend errechnet die Verbraucherzentrale auf Grundlage der vorliegenden Angebote die durchschnittlichen Preise für Heizungen. Rund 60 bis 100 Energieberatungen melden der Verbraucherzentrale je nach Heizungsart ihre Angebote.

Neu installierte Heizungen: Wer die Profite einheimst

Wer aber profitiert von der Teuerung? Experten wie Arno Kloep sagen: „Das Handwerk verdient im Moment prächtig, Rabatte, die man auf die Preislisten der Hersteller bekommt, werden nur noch in geringem Maße an die Endkunden weitergegeben.“ Kloep ist Strategieberater für Unternehmen aus der Branche Heizung, Sanitär und Klima.

Die Preissteigerungen von 2021 auf das Jahr 2022 führt Kloep auf Lieferkettenprobleme, steigende Materialkosten und den Fachkräftemangel zurück. „Die Branche surft auf einem langfristig stabilen positiven Trend“, sagt Kloep.

Aber nicht nur die Handwerker, auch die Hersteller hätten ihre Preise erhöht. Bei der Heizungsinflation von 2022 auf 2023 sind sich die Experten einig, dass die Reform des Gebäudeenergiegesetzes der Ampelkoalition mit für die aktuelle Teuerung verantwortlich ist. „Panikverhalten durch das Gebäudeenergiegesetz ist auf ein knappes Angebot getroffen“, sagt Kloep.

Preise für Wärmepumpen sind besonders gestiegen

Besonders die Wärmepumpen sind im vergangenen Jahr teurer geworden. Fakt ist aber auch: Jede Heizungsform hat sich verteuert. Frank Ebisch, Kommunikationsleiter vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), schreibt auf Anfrage: „Ich wüsste nicht, welches Produkt nicht teurer geworden ist. Bei der Preisbildung stehen Industrie und Handel als Erste in der Preisbildungskette.“

Teuerungszuschläge der Großhändler hätten die Betriebe „nicht nur einmal getroffen, sondern in Stufen mehrfach hintereinander“. Die Handwerker schweigen allerdings zu ihrer Marge.

Vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hieß es, man könne die Aussage, dass die Preise für Heizungstechnik gestiegen seien, nicht verifizieren, da die Datenquellen nicht bekannt seien. Das Handelsblatt hatte den BDH mit konkreten Preissteigerungen konfrontiert.

Für Verbraucher ist die Heizungsinflation Referent Materne zufolge ein großes Problem: „Wir werden immer wieder von Verbrauchern gefragt, ob wir etwas gegen diese Preise machen können.“ Aber da helfe nur eines: mehrere Angebote einholen und sich auf Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten einstellen.

Erstpublikation: 10.07.2023, 14:00 Uhr.