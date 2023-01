 Wärmepumpe und Co.: Alternative Energieträger statt Heizen mit Gas

Berlin Im deutschen Heizungsmarkt zeichnet sich ein tief greifender Umbruch ab. Das hat das abgelaufene Jahr gezeigt. „Blockheizkraftwerke und Gaskessel standen bei unseren Kunden immer im Vordergrund. Das hat sich zum 24. Februar radikal verändert“, sagte der Leiter des Immobiliensegments des Energiedienstleisters Getec, Florian Unger, am Mittwoch auf dem Handelsblatt Energiegipfel.

Laut Unger haben vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nur etwa 30 Prozent seiner Kunden Wärmepumpen nachgefragt. Mittlerweile seien es 90 Prozent. Unger sagte: „Der Markt für gasbasierte Lösungen ist zusammengebrochen.“

Ungers Unternehmen Getec rüstet große Immobilien mit Heizungssystemen aus. Doch was er erlebt, zeigt sich in der gesamten Branche: Der Absatz von Wärmepumpen ist 2022 laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und Bundesverband Wärmepumpe (BWP) gegenüber dem Vorjahr um 53 Prozent gestiegen.

Immer mehr Menschen stellen beim Heizen von Gas auf alternative Energieträger um – und die Politik fördert diese Tendenz. Denn bis 2030 soll es sechs Millionen Wärmepumpen in Deutschland geben, damit der Gebäudesektor bis 2045 CO2-neutral ist. Für viele Akteure bedeutet das eine grundlegende Umstellung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das sieht auch Philipp Pausder, Gründer und Chef der Heizungsplattform Thermondo. Das Start-up existiert seit gut zehn Jahren und ist nach eigenen Angaben der größte Heizungsinstallateur Deutschlands. Zunächst installierte Thermondo auch klassische Gasheizungen. Doch seit einigen Monaten konzentriert sich das Unternehmen auf den Einbau von Wärmepumpen in deutschen Haushalten.

„Dass die Wärmepumpe im Bestand nicht funktioniert, ist widerlegt“

Pausder sagte auf dem Energie-Gipfel: „Wir generieren 70 Prozent unseres Umsatzes mit Wärmepumpen.“ Im vergangenen Jahr seien in Deutschland aber auch noch Hunderttausende Gasheizungen verbaut worden.

Wärmepumpen arbeiten in gut isolierten Neubauten am effizientesten. Doch sie sind den Anbietern zufolge auch in Bestandsimmobilien effektiv nutzbar. (Foto: dpa) Wärmepumpe an einem Einfamilien-Neubau

Skeptiker kritisieren oft, dass Wärmepumpen in Bestandsgebäuden nicht zu gebrauchen seien, da diese oft schlecht gedämmt seien und gerade an kalten Wintertagen einen sehr hohen Energieverbrauch hätten. Wärmepumpen lohnten sich daher vor allem in Neubauten.

Dem widersprachen mehrere Unternehmer auf dem Energie-Gipfel klar. Florian Unger von Getec etwa sagte: „Das Vorurteil, dass die Wärmepumpe im Bestand nicht funktioniert, ist widerlegt. Das ist alles lösbar.“ Thermondo-Chef Pausder nannte die Argumente gegen die Wärmepumpe im Altbau gar „puren Lobbyismus“. Die etablierten, deutschen Heizungshersteller hätten das Thema Wärmepumpe „etwas verschlafen“. Jetzt aber investierten auch sie in das Thema und holten auf.

Smart-Thermostate können Energie sparen – ohne Heizungstausch

Doch die Wärmewende lässt sich nicht nur durch Heizungstausche, sondern auch durch Energieeinsparungen beschleunigen. Der Gründer und Geschäftsführer des Start-ups Tado, Christian Deilmann, sagte auf dem Energie-Gipfel: „Wir können den Energieverbrauch unserer Kunden um 22 Prozent senken.“

Tado bietet unter anderem intelligente Thermostate an, mit denen sich Heizungen regeln lassen. So kann die Heizung automatisch heruntergeregelt werden, wenn sich längere Zeit keine Menschen in einem Raum aufhalten.

Mehr vom Handelsblatt Energiegipfel:

Im Zuge der Energiekrise gab es im vergangenen Sommer schon einmal den Vorschlag der Deutschen Energie-Agentur (dena), eine gesetzliche Pflicht für Hauseigentümer einzuführen, digitale Heizkörperthermostate und Messsysteme einzubauen.

Tado-Chef Deilmann sagte dazu am Mittwoch: „Ein verpflichtender Einbau ist eine sehr gute Idee.“ Es gebe immer mehr politische Überlegungen, die in diese Richtung gingen. Bei dem Thema bestehe auch Druck vonseiten der Europäischen Union.

Wärmepumpen und Elektroautos: So soll das Stromnetz entlastet werden

Noch weiter oben auf der politischen Prioritätenliste steht allerdings offenbar das sogenannte netzdienliche Verhalten von großen Stromverbrauchern. Das heißt: Elektroautos und Wärmepumpen sollen idealerweise dann Strom aus dem Netz ziehen, wenn gerade der Wind weht oder die Sonne scheint und somit viel erneuerbarer Strom zur Verfügung steht.

In den vergangenen Tagen hatten Aussagen des Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zu diesem Thema Aufsehen erregt. Er warnte, zu viele Wärmepumpen und Elektroautos könnten das Stromnetz belasten und gefährden. Deshalb hat die Bundesnetzagentur ein Eckpunktepapier veröffentlicht, das in Zeiten hoher Netzauslastung eine temporäre Stromrationierung für Wärmepumpen und Elektroauto-Ladestationen vorsieht.

Das weckt bei einigen Verbrauchern Ängste. Nicht so allerdings bei den Unternehmern beim Energie-Gipfel. Deilmann sagte, E-Autos und Wärmepumpen müssten digitalisiert und intelligent gemanagt werden. Pausder betonte: „Der flexibilisierte Verbrauch ist eine Chance.“

Mehr: Eon-Chef stellt Verbraucher auf weiter hohe Strompreise ein

Erstpublikation am 18.01.23, um 19:06 Uhr.