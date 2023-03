Wärmepumpe Warum staatliche Förderung für Heizungen kaum bei den Bürgern ankommt

Düsseldorf, Berlin Die Bundesregierung hat eine „große sozialpolitische Unterstützungsmaßnahme“ für das kommende Jahr angekündigt – für all jene, die sich dann nicht mehr ohne Weiteres eine neue Heizung leisten können. Denn ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Reine Öl- oder Gasheizungen kommen dann nicht mehr infrage.

Mit Milliardenhilfen will der Staat dafür sorgen, dass Verbraucher die teuren Angebote, die ihnen Heizungsinstallateure derzeit vorlegen, auch finanzieren können. Die Ampelkoalition beratschlagt derzeit über die Ausgestaltung dieser Hilfen, die CDU formuliert indes laut Zeit Online ein Positionspapier, indem sie fordert, klimaneutrale Heizungen mit mindestens 50 Prozent der Kosten zu fördern.

Schließlich kann eine klimafreundliche Wärmepumpe inklusive Einbau mehrere Zehntausend Euro kosten. Doch Branchenexperten mahnen, staatliche Fördergelder könnten ihre Wirkung verfehlen.

So zumindest war es in der Vergangenheit. Bereits heute bezuschusst der Staat den Einbau einer neuen Wärmepumpe mit bis zu 40 Prozent der Kosten. Trotzdem verzweifeln Hausbesitzer regelmäßig an überteuerten Angeboten.

Denn mit der Förderung durch den Bund stiegen auch die Preise der Angebote. Der Energieexperte Timo Leukefeld erklärt das so: „Sobald Fördermittel eingesetzt werden, steigt der Preis etwa in der Höhe der Fördermittel an. Wenn dann noch Fördermittel auf Handwerkermangel treffen, explodieren die Preise.“

Heizungsförderung als „Lizenz zum Gelddrucken“

Den Effekt, den Leukefeld beschreibt, beobachten auch Branchenmitglieder. Von einem, der viel mit Handwerkern arbeitet und deshalb nicht namentlich zitiert werden möchte, heißt es: Solange die staatliche Fördermaschinerie so laufe wie aktuell, sei das eine Lizenz zum Gelddrucken für Heizungshersteller und -installateure.

Er sagt: „Es gibt einfach zu wenige Installateure. Das wird der Markt nicht so schnell regeln.“ Wenn im kommenden Jahr Wärmepumpen noch stärker gefördert würden, fülle das die Taschen der Installateure noch mehr. Studien gehen für den Heizungsbereich von einem Fachkräftemangel zwischen 50.000 und mehreren Hunderttausend Personen bis 2030 aus.

Derzeit gibt es die vollen 40 Prozent Preisnachlass für klimafreundliche Heizungen beispielsweise für Menschen, die sich für eine Wärmepumpe entscheiden und dafür eine mindestens 20 Jahre alte Gasheizung ausbauen.

Die grundlegende Regelung, auf der diese staatliche Förderung aufbaut, heißt „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG). Sie wurde von der alten Bundesregierung Anfang 2021 eingeführt, um den Gebäudesektor möglichst schnell klimaneutral zu machen. Anfangs gab es darin auch eine Förderung für neue Gasheizungen. Diese Förderung stoppte die aktuelle Bundesregierung allerdings im Zuge der Gaskrise mit Russland im August 2022.

Mit der BEG hat die Heizungsbranche genau die Erfahrung gemacht, die die Branchenexperten beschreiben: Sobald der Staat begann, Geld dazuzugeben, stiegen die Endkundenpreise auf den Angeboten der Handwerker beim Heizungstausch.

Hohe Preise für Wärmepumpen als Notwehr

Die Verbraucherzentrale NRW hielt diesen Eindruck damals sogar mit einer bislang unveröffentlichten Umfrage unter 40 Energieberatern fest. Diese beobachteten unmittelbar nach Beginn der Förderung im Schnitt eine 20-prozentige Preissteigerung bei Heizungstausch-Angeboten.

Der NRW-Verbraucherschützer Reinhard Loch sagt: „Wir sehen momentan immer wieder extrem teure Angebote. Die sind teils 50 Prozent teurer, als sie aus unserer Sicht sein sollten.“

Für die Handwerker erscheinen die Preiserhöhungen in vielfacher Hinsicht logisch. Teils erscheint es fast so, als seien die hohen Preise auf den Angeboten eine Art Notwehr. Schließlich kommen Handwerker bei der großen Nachfrage nach neuen Heizungen derzeit kaum hinterher. Loch sagt: „Ein Handwerker erzählte mir kürzlich, dass er ein Angebot extra teurer gemacht hat, in der Hoffnung, dass er den Auftrag nicht bekommt. Aber er hat ihn dann trotzdem bekommen.“

Ein anderer Grund für hohe Angebotskosten bei Wärmepumpen ist laut Loch eine Art „Angst-Zuschlag“. Der Verbraucherschützer sagt: „Viele Handwerker haben bei diesen Geräten ein höheres Risiko, dass etwas nicht funktioniert, weil sie sich damit noch nicht so gut auskennen wie mit herkömmlichen Gasheizungen. Sie haben mit Wärmepumpen aber auch einen deutlich höheren Arbeitsaufwand beim Einbau.“

Hinzu komme, dass Kunden in der Regel derzeit kaum Vergleichsangebote haben. So müssen die Handwerker keine Konkurrenz befürchten.

Handwerkerkosten könnten drastisch steigen

Energieexperte Timo Leukefeld glaubt, dass die Handwerkerkosten in den nächsten Jahren weiter kräftig steigen werden. Heute lägen sie bei 40 bis 80 Euro pro Stunde. „In fünf Jahren reden wir über Handwerkerkosten von 250 Euro die Stunde“, ist Leukefeld überzeugt.

Für Verbraucher ist es im Angebot dennoch nicht ohne Weiteres ersichtlich, ob der Handwerker übermäßige Preise verlangt. Denn es sind nicht nur die Stundenlöhne der Installateure, die den Heizungseinbau verteuern.

Auch die Materialkosten für Heizungsgeräte sind zuletzt teils stark gestiegen. Oftmals sind einzelne Komponenten, die zum Bau der Geräte nötig sind, kaum verfügbar und sehr teuer. Auch das trägt zum Preisanstieg der Heizungen bei. Das veranlasste in der Vergangenheit bereits den Handwerkerverband ZVSHK zu lauten Beschwerden, denn die Handwerker müssen die Heizungen selbst bei den Herstellern kaufen.

Außerdem sprechen zwei Branchenexperten, die beide nicht namentlich mit der konkreten Zahl zitiert werden wollen, unabhängig voneinander gegenüber dem Handelsblatt von um die 30 Prozent Rabatt, die Handwerker gewöhnlich auf Heizungen bekommen, wenn sie diese bei den Herstellern kaufen.

Dieser Rabatt könne momentan niedriger ausfallen, auch weil die Hersteller mit der Wärmepumpenproduktion nicht hinterherkommen. Die Installateure geben laut den Insidern derzeit oft deutlich weniger Rabatt an die Kunden weiter, als sie selbst auf die Heizung bekommen. Einer der beiden Branchenkenner erzählt sogar von Handwerkern, die vom Kunden einen Zuschlag von 15 Prozent auf den Heizungs-Werkslistenpreis verlangen können.

Ausgestaltung der Förderung noch unklar

Absehbar ist: Die staatlichen Subventionen dürften nicht zu einer Erleichterung bei den Bürgern führen. Henning Ellermann, Geschäftsführer der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) sagt: „Je früher Klarheit für alle Beteiligten besteht, wo die Reise hingeht, desto früher kann mit dem nötigen Kapazitätsaufbau begonnen werden, damit Angebot und Nachfrage ins Lot kommen. Klarheit senkt also Kosten.“

Doch für Klarheit muss sich die Branche noch gedulden. Ob das Wirtschaftsministerium die problematischen Preiserhöhungen durch Handwerker bei der geplanten Förderungsausweitung für Heizungstausche ab 2024 einbezieht, muss sich erst noch zeigen.

In der vergangenen Woche gab es im „Spiegel“ einen Bericht unter Berufung auf Regierungskreise, nachdem eine Abwrackprämie für alte Heizkessel im Gespräch sein soll. Dies solle zumindest Mitnahmeeffekte bei den Herstellern von Wärmepumpen verhindern. Wie das genau funktionieren soll, war dem Bericht nicht zu entnehmen.

Das Wirtschaftsministerium selbst sagte auf Handelsblatt-Anfrage lediglich, über die Ausgestaltung und Umsetzung der Förderung befinde sich die Bundesregierung derzeit in Gesprächen.

