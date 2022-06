Windanlagenbauer Großaktionär Acciona stützt Nordex erneut mit 139 Millionen Euro

Das Hamburger Unternehmen kommt nicht aus den roten Zahlen und braucht wieder frisches Geld. Die Hoffnung liegt auf einem kommenden Windenergie-Boom.

Mit einem Kran wird eine neue Windenergieanlage der Firma Nordex montiert. Das Unternehmen hat erneut eine Finanzspritze erhalten. (Foto: dpa) Windrad im Bau

München Der Hamburger Windanlagenbauer Nordex hat eine weitere Finanzspritze von seinem spanischen Großaktionär Acciona bekommen. Die Spanier zeichneten eine Kapitalerhöhung um zehn Prozent im Volumen von 139,2 Millionen Euro, wie Nordex in der Nacht zum Montag mitteilte.

Die neuen Aktien seien zu je 8,70 Euro, dem Schlusskurs vom Freitag, ausgegeben worden. Vorstandschef José Luis Blanco sprach von einem „klaren Vertrauensbeweis in das enorme Potenzial der Onshore-Industrie und in unser Unternehmen“. Damit erhöht Acciona seine Beteiligung an Nordex von 33,6 auf 39,6 Prozent.

Nordex hat seit 2019 mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital aufgenommen. Vor fast genau einem Jahr waren es allein 600 Millionen Euro, Acciona hatte damals Gesellschafterdarlehen umgewandelt.

Das Hamburger Unternehmen mit 8600 Mitarbeitern, das sich auf Windräder an Land spezialisiert hat, schreibt seit Jahren rote Zahlen, hofft aber auf einen Windenergie-Boom und einen nachlassenden Preiskampf. Mittelfristig sei eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von acht Prozent möglich, „sobald sich das Marktumfeld stabilisiert hat und sich die aktualisierten Preissysteme bei den neuen Aufträgen auswirken“, hieß es in der Mitteilung. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Nordex war kürzlich aus dem Kleinwerteindex SDax der Deutschen Börse genommen worden, nachdem ein Hackerangriff die rechtzeitige Vorlage der Quartalszahlen verhindert hatte. Im September könnte Nordex aber wieder in den Index einziehen.