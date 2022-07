Windanlagenbauer Nordex bittet Aktionäre um 212 Millionen Euro frisches Kapital

Der deutsche Windkraftanlagenbauer beschafft sich durch eine Kapitalerhöhung neues Geld. Seit 2019 hat Nordex bereits mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital eingeworben.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex braucht erneut mehr frisches Kapital. (Foto: dpa) Turbinenfertigung

München Der Windkraftanlagenbauer Nordex holt sich erneut frisches Geld. Dieses Mal sollen durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten brutto 212 Millionen Euro in die Kasse fließen, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Zuletzt hatte Nordex vor zwei Wochen eine Privatplatzierung bei seinem spanischen Großaktionär Acciona angekündigt, durch die brutto gut 139 Millionen Euro eingenommen werden sollten.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf 5,90 Euro festgelegt, wie es am Sonntag weiter hieß. Am Freitag war die Nordex-Aktie bei 8,90 Euro aus dem Xetra-Hauptgeschäft gegangen. Nordex-Aktionäre können 10 neue Aktien für je 49 bestehende Aktien zum Bezugspreis erwerben. Acciona wird die Bezugsrechte für ihren derzeitigen Anteil am Grundkapital von 39,66 Prozent ausüben. Aktien, für die die Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht ausgeübt wurden, sind vollständig von einem Bankenkonsortium gezeichnet. Die Bezugsfrist läuft vom 13. bis zum 26. Juli.

Es gehe darum, die „Kapitalstruktur im zurzeit volatilen Marktumfeld für den Windenergiesektor zu stärken“, hieß es in der Mitteilung. Die frischen Mittel seien „ein Schutz gegen kurzfristige, branchenspezifische Risiken“ und verbesserten die Position von Nordex bei den Kunden. Windkraft-Unternehmen leiden zurzeit unter massiven Kostensteigerungen für Rohstoffe und dem harten Wettbewerb, weil sie die Lieferung oft zu festen Preisen zugesagt haben. Nordex schreibt seit Jahren rote Zahlen, hofft aber auf einen Windenergie-Boom und einen nachlassenden Preiskampf. Seit 2019 hat Nordex bereits mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital eingeworben. Nordex ist mit hohen Verlusten in das neue Jahr gestartet. Als Gründe nannte das Unternehmen bei der Zahlenvorlage die Kosten für die Neuausrichtung der Rotorblattfertigung, eine geringere Installationsleistung sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten. Auch andere Windanlagenbauer wie Vestas und Siemens Gamesa blicken wegen der steigenden Kosten sowie Störungen der Lieferketten verhalten auf das laufende Jahr. Nordex hatte die Vorlage seiner Quartalsergebnisse wegen eines Cyber-Sicherheitsvorfalls auf Mitte Juni verschoben und war wegen der verspäteten Bekanntgabe aus dem SDax geflogen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Bundestag beschließt Booster für erneuerbare Energie – und kippt Ökostrom-Ziel für 2035