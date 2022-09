Windkrafttochter Siemens Energy beginnt mit Finanzierung von Gamesa-Übernahme

Siemens Energy zapft für seine Windkraft-Expansion den Kapitalmarkt an. Noch dieses Jahr soll die vier Milliarden Euro schwere Übernahme vollzogen sein.

München Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will für die geplante vollständige Übernahme seiner Windkrafttochter Gamesa den Kapitalmarkt anzapfen. So plant das Unternehmen die Begebung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von etwa einer Milliarde Euro, wie Siemens Energy am Dienstag mitteilte.

Die Schuldverschreibungen seien in Aktien wandelbar. Mit dem Erlös soll die Komplettübernahme zum Teil finanziert werden. Probleme bei Gamesa sorgen schon länger für enttäuschende Zahlen bei Siemens Energy. Die spanische Tochter soll saniert und in den Konzern integriert werden.

Insgesamt kostet die noch in diesem Jahr geplante Übernahme der restlichen 33 Prozent an der spanischen Windkraft-Tochter gut vier Milliarden Euro. Siemens Energy baut darauf, dann bei der angeschlagenen Siemens Gamesa strenger durchgreifen zu können.

Anleihe wird mit über fünf Prozent pro Jahr verzinst

Bis zu 2,5 Milliarden Euro des Kaufpreises will Siemens Energy mit Eigen- und Hybridkapital finanzieren, die Pflichtwandelanleihe ist der erste Teil davon. Sie gilt zumindest zum Teil als Eigenkapital, weil sie 2025 auf jeden Fall in Siemens-Energy-Aktien umgetauscht wird. Als zweiter Schritt ist nach früheren Angaben eine Kapitalerhöhung möglich.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Anleihe wird – je nach der Nachfrage der Investoren – mit 5,125 bis 5,625 Prozent pro Jahr verzinst. Der Tausch in Aktien lohnt sich für die Anleger, wenn der Kurs der Aktien bis dahin um 15 bis 20 Prozent über dem Preis liegt, den die beauftragten Investmentbanker mit dem noch für den Dienstagabend geplanten Verkauf von Siemens-Energy-Aktien erzielt. Einige Käufer der Anleihe wollten sich mit einem Leerverkauf gegen Kursschwankungen absichern. Die noch mit 35 Prozent an Siemens Energy beteiligte Siemens AG hatte angekündigt, kein frisches Kapital mehr in die ehemalige Tochter zu stecken. Mehr: Siemens Energy schreibt wegen der Krise bei Siemens Gamesa rote Zahlen