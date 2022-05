Windkraftunternehmen Siemens Energy steht vor Übernahmeangebot für Tochter Gamesa

München Siemens Energy will die Probleme bei der verlustreichen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa mit einer Komplettübernahme lösen. Der Mutterkonzern bestätigte in einer Adhoc-Meldung am Mittwochvormittag „dass das Management ein Bar-Kaufangebot [...] für die ausstehenden Aktien von Siemens Gamesa [...] erwägt.“

Das Ergebnis sei jedoch offen, eine Entscheidung noch nicht getroffen. Laut Finanzkreisen will der Konzern Siemens Gamesa von der Madrider Börse nehmen. Eigentlich war das Übernahmeangebot demnach bereits vor zwei Monaten in Arbeit. Wegen des Ukrainekriegs habe sich dies verzögert.

Der Mutterkonzern könnte den Anlegern rund 16 Euro je Aktie anbieten, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Die Milliardenübernahme könnte auf dem Kapitalmarkttag des Energietechnik-Konzerns nächste Woche verkündet werden. Dem spanischen Übernahmerecht nach muss das Angebot von der Börsenaufsicht genehmigt werden. Der Preis darf nicht unter dem 3-Monats-Durchschnittskurs liegen.

Das Geschäft mit den Erneuerbaren Energien, das für die Zukunft des jungen Konzerns steht, bereitet Siemens Energy seit Jahren Ärger. Immer wieder überraschte Gamesa auch den Mutterkonzern in München mit Gewinnwarnungen und neuen Verlusten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehrmals wurde der Chef bei Siemens Gamesa ausgetauscht. Seit dem 1. April ist Ex-Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt neuer CEO. Seine erste Bestandsaufnahme ergab laut Unternehmenskreisen, dass die Probleme größer sind als gedacht. Da die Windkrafttochter selbst börsennotiert ist, hat Mehrheitsaktionär Siemens Energy nur indirekt Einfluss über den Verwaltungsrat.

Der Mutterkonzern sieht trotz der finanziellen Risiken eine Komplettübernahme als beste Option. Siemens will die Übernahme mit Hilfe einer von JP Morgan und Bank of America organisierten Brückenfinanzierung von mehr als vier Milliarden Euro bezahlen. Später ist eine Kapitalerhöhung geplant. Die Verluste von Siemens Gamesa hatten auch den Mutterkonzern in die Verlustzone gedrückt.

Investoren erhöhen Druck auf Siemens Energy

Die Siemens Gamesa Aktie hatte am Dienstag bei 14,13 Euro geschlossen, das Kursziel der Analysten liege im Schnitt bei 18 Euro. Siemens Energy hält bereits rund zwei Drittel der Anteile an Siemens Gamesa, die auf einen Börsenwert von 9,5 Milliarden Euro kommt.

In den vergangenen Wochen hatten Investoren Druck gemacht, das Problem mit der Windkraft-Tochter zu lösen. „Das drängendste Thema ist, dass Siemens Gamesa wieder auf die Überholspur kommt“, sagte Ingo Speich von der Deka. Auch Vera Diehl von Union Investment sprach sich für eine Integration von Gamesa aus. „Siemens Energy sollte sich auf keinen Fall von der Windkraft trennen.“

Auch Siemens-Energy-Großaktionär Siemens ist unzufrieden. Der Münchner Technologiekonzern will seinen 35-Prozent-Anteil so schnell wie möglich auf 25 Prozent abbauen, schreckt aber wegen des niedrigen Aktienkurses zurück. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas erwartet, dass Siemens-Energy-Chef Christian Bruch auf dem Kapitalmarkttag am 24. Mai wichtige Maßnahmen vorstellen wird: „Das wird wegweisend, davon gehen wir aus.“

Leicht fällt die Entscheidung für eine Komplettübernahme nicht. Die operativen Probleme seien damit nicht gelöst, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrat: „Der Laden muss so oder so in Ordnung gebracht werden.“ Denn die Probleme von Siemens Gamesa drücken nicht nur auf die Bilanz von Siemens Energy, sondern auch auf den Aktienkurs.

Mehr: Siemens Energy stürzt in Verlustzone – Vorstandschef Bruch steht vor einem großen Dilemma